ХАМАС пообещал освободить иностранных заложников из сектора Газа

Боевое крыло палестинской террористической организации ХАМАС заявило, что освободит некоторых иностранных заложников, удерживаемых в секторе Газа.

Об этом они сообщили посредникам.

Об этом заявил спикер так называемых "Бригад Аль-Кассам" Абу Обейда, — пишет Укринформ со ссылкой на Al-Jazeera.

"Мы сообщили посредникам, что уволим определенное количество иностранцев в ближайшие несколько дней", — говорится в сообщении.

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Накануне, 28 октября ХАМАС сообщил о получении от Москвы списка из восьми человек с российским гражданством и пообещал их уволить, установив их местонахождение. “Это сложно, но мы ищем. И как только найдем, то отпустим. Несмотря на сложности из-за ситуации, которая сейчас сложилась”, — добавил представитель ХАМАС.

Напомним, в четверг, 26 октября, в Москву с необъявленным визитом прибыла делегация палестинской группировки ХАМАС.

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