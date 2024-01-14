ХАМАС стремился устроить теракты в Европе — заявили в Израиле

ХАМАС управляет сетью оперативников в Европе.
Моссад и Шин Бет обнародовали подробности попыток группировки атаковать еврейские и израильские цели, говорят, что убитые лидеры ХАМАС в Ливане руководили этими усилиями.
Об этом пишет The Times of Israel.
ХАМАС руководит сетью оперативников в Европе, которыми руководят лидеры террористов в Ливане, заявил Израиль, когда его разведывательные службы обнародовали новые подробности о попытках базирующейся в Газе организации атаковать израильские и еврейские цели за рубежом.
Большинство командующих группировки, базирующейся в Ливане, включая Салеха аль-Арури и Халила Харраза, были убиты в результате авиаударов последних недель, приписывающих Израилю, поскольку Иерусалим преследует ХАМАС в Газе и за ее пределами.
Очаги ХАМАС в Дании, Германии и Голландии были арестованы в декабре по подозрению в заговоре с целью нападения на еврейские цели в Европе.
Согласно заявлению, обнародованному в субботу офисом премьер-министра, израильские агентства Моссад и Шин Бет в сотрудничестве с иностранными партнерами смогли создать «всестороннюю и глубокую» картину усилий ХАМАС совершить нападения в Европе, Африке и Среднем Востоке.
Офицер полиции заявил, что Израиль обнаружил «подробности о театрах действий, объектах террористов и участвовавших в совершении нападений — от командования ХАМАС в Ливане до последних нападающих в операционной инфраструктуре».
Он не предоставил много дополнительных подробностей по этим выводам, но сказал, что сеть планировала атаковать посольство Израиля в Швеции, приобрести БПЛА и использовать преступные организации в Европе для поддержки атак.
Арури, годами разыскивавшийся Израилем и считавшийся главным организатором терроризма ХАМАС на Западном берегу, был убит в начале этого месяца во время удара в пригороде Бейрута Дахие. Национальное новостное агентство Ливана сообщило, что взрыв был совершен израильским беспилотником.
Израильские официальные лица отказались от комментариев. Неназванные официальные лица США заявили The New York Times и Washington Post, что ответственность несет Израиль.
Стало известно, что израильские военные завершили уничтожение "военной структуры" ХАМАС в северной части сектора Газа. Однако угроза со стороны ХАМАС все еще остается, несмотря на то, что на севере Сектора Газа его структура разрушена.
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