ХАМАС заморозил переговоры с Израилем после убийства одного из руководителей группировки

ХАМАС объявил о замораживании переговоров о прекращении огня с Израилем после того, как замглавы группировки Салех аль-Арури был убит во время израильской атаки в Ливане.

Об этом сообщил палестинский источник Xinhua.

"Мы сообщили братьям в Катаре и Египте о замораживании переговоров", — сообщил источник на условиях анонимности. Катар и Египет были посредниками в прекращении огня между Израилем и ХАМАСом.

Источник добавил, что находящийся в состоянии войны с Израилем ХАМАС отверг любые переговоры о достижении перемирия в Секторе Газы на фоне эскалации израильской агрессии и "схем убийства" палестинских лидеров.

Ранее источник ХАМАС сообщил, что несколько помощников аль-Арури, заместителя председателя политбюро ХАМАС, также были убиты во время израильской атаки на офис ХАМАС в южном пригороде столицы Ливана Бейрута.

В заявлении ХАМАС подтвердил, что семь его членов были убиты во время израильской атаки, назвав ее "варварским и отвратительным" террористическим актом, нарушением суверенитета Ливана и расширением израильской агрессии против Палестины и ее народа.

В то же время ливанская вооруженная группировка Хезболла заявила, что нападение было серьезным нападением на ливанский народ, безопасность и суверенитет.

"Это преступление никогда не останется без ответа и наказания", — говорится в заявлении, предупреждая, что нападение сигнализирует об "опасном развитии" текущего конфликта между Израилем и ХАМАСом.

Израиль не комментировал этот инцидент, но израильские СМИ со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщили, что страна находится в состоянии повышенной готовности по поводу «значительной мести» со стороны ХАМАС или его союзника, которого поддерживает Иран, «Хезболлы», включая запуск высокоточного оружия по городам Израиля. .

"ЦАХАЛ (Силы обороны Израиля — ред.) находятся в очень высоком состоянии готовности на всех аренах, как в обороне, так и в наступлении. Мы очень готовы к любому сценарию", — заявил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари во время брифинга для журналистов. .

Иран осудил «подлый» шаг Израиля по поводу убийства аль-Арури, а также двух командиров бригад Аль-Касам, вооруженного крыла ХАМАС, во время удара беспилотника в Бейруте.

В последние недели израильские официальные лица угрожали убить лидеров ХАМАС на палестинских территориях и за их пределами, в частности аль-Арури, которого Израиль обвинил в прямой ответственности за атаку «Шторм Аль-Акса» на юг Израиля 7 октября, повлекшую текущий конфликт.

57-летний Аль-Арури считался одним из известных лидеров ХАМАС и основателем Бригад Аль-Кассам и их центров на Западном берегу.

Он был заключен в Израиль более 18 лет и был депортирован израильскими властями с палестинских территорий после его последнего освобождения в 2010 году. В том же году он был избран членом политбюро ХАМАС.

Аль-Арури стал №2 в высшем руководящем органе ХАМАС в 2017 году.

Напомним, в 2015 году США назначили награду в размере 5 миллионов долларов за Салеха Аль-Арури и внесли его в список особо признанных мировых террористов (SDGT).

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