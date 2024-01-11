Хаос в Раде: Гончаренко сообщил, когда примут законопроект о мобилизации

Нардеп подчеркнул, что главная проблема – "не написанный нормально закон".
Верховная Рада может отправить скандальный законопроект о мобилизации на доработку и принять документ в первом чтении 12 января. Однако не исключено принятие законопроекта и 11 января.
Такое мнение высказал нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
Гончаренко сообщил, что 11 января в парламенте состоялось заседание Согласительного совета, после чего законопроект о мобилизации будет вынесен на голосование в Верховную Раду в первом чтении.
"Что будет дальше? Законопроект о мобилизации, скорее всего, отправят на доработку и примут завтра в первом чтении. Но для этого нужно проголосовать в Раде за это. Еще есть вариант принять этот законопроект в первом чтении с учетом правок и дальше уже править нормально на второе чтение. Но, думаю, этого не произойдет", – написал нардеп в Сети.
По его мнению, вариант отправить документ на доработку и "написать хороший законопроект" также невозможен.
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Гончаренко назвал главную проблему с законопроектом о мобилизации
"В чем главная проблема? Не написанный нормально закон. Система настолько расформирована и трещит, что у нас у власти просто нет нормального координационного центра, который бы мог подготовить адекватный законопроект, который нормально был бы прописан. У нас нет юриста, который мог бы написать текст, и человека, который собрал бы все предложения и согласовал со всеми заинтересованными сторонами", – говорится в заявлении народного избранника.
Позже Гончаренко выразил мнение, что Рада либо проголосует 11 января мобилизационный законопроект в первом чтении, либо "перенесется все вообще на потом".
"Но скажу так, – в вариант, что что-то будет голосоваться завтра – я не верю вообще. Либо сегодня что-то будет голосоваться, либо перенесется все вообще на потом. И это потом – не завтра", – добавил политик.
Напомним, накануне нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил, что законопроект о мобилизации собираются принять в Раде в первом чтении 11 января вместе со всеми скандальными нормами.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Подоляк: Что нужно делать с мобилизацией и скандальным законопроектом?
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