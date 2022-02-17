Харрис должен встретиться с Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности — СМИ

Харрис должен встретиться с Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности — СМИ

Харрис выступит на конференции с речью, посвященной российской агрессии против Украины.

По словам высокопоставленных чиновников американской администрации, вице-президент Камала Харрис должена встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда она поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности позже на этой неделе.

Об этом пишет The Hill.

Эта встреча является одной из нескольких, которые Харрис, как ожидается, проведет с лидерами на глобальной конференции по безопасности.

Харрис прибудет на конференцию в Мюнхене в пятницу и встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и лидерами Латвии, Литвы и Эстонии, сообщил высокопоставленный чиновник администрации.

По словам второго чиновника администрации, ее встреча с Зеленским состоится в субботу. Ожидается, что она встретится с канцлером Германии Олафом Шольцом, недавно находившимся в Вашингтоне для встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

Харрис выступит на конференции с речью, посвященной российской агрессии по Украине. Ожидается, что она также расскажет о единстве партнеров США и Европы в ответе на российскую агрессию и заверит союзников в приверженности США НАТО.

В дополнение к своим встречам с иностранными лидерами в пятницу Харрис планирует встретиться с двухпартийными делегациями Конгресса на конференции по безопасности, сказал первый чиновник.

Конференция по безопасности проходит, поскольку представители администрации Байдена предупреждают, что вторжение России в Украину может произойти в любой момент.

Эксперты по внешней политике заявили, что решение Белого дома отправить Харрис в Мюнхен является сигналом серьезности, с которой администрация подходит к ситуации. Также планируется, что госсекретарь Энтони Блинкен посетит Мюнхен.

Отвечая на вопрос, могут ли измениться планы Харрис на участие в конференции, если Россия вторгнется в Украину, высокопоставленный чиновник администрации подчеркнул, что Харрис настроен проконсультироваться с союзниками в Мюнхене.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о готовности к любым сценариям по поводу российского вторжения на территорию страны.

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