Хегсет набросился с обвинениями на журналиста, которого добавили в тайный чат

Министр обороны США Пит Хегсет посыпал обвинениями в адрес главного редактора Atlantic Джеффри Голдберга, которого американская администрация случайно добавила в тайный чат с военными планами.

Об этом сообщает Politico.

Когда у Хегсета спросили об этом просчете, тот обвинил Голдберга в "распространении обмана".

"Вы говорите о лживом и полностью дискредитированном так называемом журналисте, который сделал карьеру на постоянном распространении выдумок. Это человек, торгующий мусором. Это его работа", — высказался министр обороны о главном редакторе Atlantic.

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Когда Хегсета настойчиво расспрашивали об инциденте, он категорически возразил, что любая информация была передана вне официальных каналов.

"Я слышал, как это было охарактеризовано. Никто не посылал сообщения с военными планами. И это все, что я должен сказать по этому поводу", – ответил глава Пентагона.

Напомним, Голдберг сообщил, что советник по национальной безопасности Майкл Уолтц случайно добавил его в чат в Signal с обсуждением деталей авиаударов по хуситам в Йемене. Журналист добровольно покинул группу и направил официальные запросы всем находившимся в чатах чиновникам.