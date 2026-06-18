Хегсет объявил о трансформации Альянса в "НАТО 3.0": что это означает

Министр обороны США Пит Хегсет / © Associated Press

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Глава Пентагона Пит Хегсет выступил с жесткой критикой в адрес союзников по НАТО и объявил о шестимесячном пересмотре присутствия американских войск в Европе. По его словам, дальнейшие решения будут зависеть от того, насколько оперативно европейские страны примут большую ответственность за собственную безопасность.

Об этом пишет AP.

«Это будет настоящий пересмотр. Его цель — убедиться, что НАТО быстро и необратимо движется к тому, чтобы Европа взяла на себя ведущую роль и основную ответственность за оборону Европы«, — заявил Хегсет своим коллегам по НАТО в Брюсселе.

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Министр обороны США также остро раскритиковал европейских партнеров за отказ предоставить американским силам доступ к базам в Европе для нанесения ударов по Ирану, назвав такое решение «позорным».

«Эти союзники поставили под угрозу сыновей и дочерей Америки, наших сыновей и дочерей, отказав им в предполагаемом доступе, базировании и праве на пролет, которые вообще не должны подвергаться сомнению», — подчеркнул он.

В начале встречи Хегсет также затронул темы миграции и гендерной политики в Европе, выразившись в довольно резкой форме. Его риторика во многом напоминала заявления вице-президента США Джей Ди Венса, сделанные в феврале прошлого года, вызвавшие тогда значительный резонанс среди европейских союзников.

«Вместо танков, истребителей и систем противовоздушной обороны акцент делался на гендерном равенстве, изменении климата и оборонной экономии. Границы Европы были широко открыты, социальные государства расширялись, оборонные бюджеты быстро сокращались. Вместе с верой Европы в саму себя и свою цивилизацию», — сказал Хегсет.

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Впрочем, эти оценки не полностью соответствуют нынешней ситуации в Европе. Союзники по НАТО вместе с Канадой в последние годы существенно увеличили оборонные расходы и активизировали развитие собственных вооруженных сил. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в четверг заявил, что в прошлом году расходы на оборону выросли на 90 млрд долл., что на 20% превышает показатель 2024 года. Кроме того, хотя более 10 лет назад Европа приняла значительное количество мигрантов и соискателей убежища, большинство государств значительно усилили контроль над своими границами.

Администрация президента США, по словам Хегсета, сейчас пытается реформировать 32-государственный Альянс, трансформировав его в «НАТО 3.02, которое будет способно эффективно сдерживать любые потенциальные угрозы.

Его заявление прозвучало на фоне недавнего сообщения США союзникам о прекращении поставок определенных военных кораблей и самолетов в случае атаки на одного из членов Альянса. В настоящее время европейские страны и Канада работают над тем, чтобы компенсировать эти возможные пробелы.

В то же время, Вашингтон не планирует выводить ядерное вооружение из Европы, которое остается одним из ключевых элементов системы сдерживания НАТО. В подтверждение этого Группа ядерного планирования НАТО впервые за последние 19 лет обнародовала официальное заявление после заседания в четверг. В документе отмечается, что «стратегические ядерные силы Североатлантического союза остаются высшей гарантией безопасности союзников и являются основой архитектуры расширенного сдерживания НАТО».

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Министры также «согласились продолжить усиление миссии ядерного сдерживания НАТО путем модернизации ядерных возможностей Альянса, укрепления его потенциала ядерного планирования и адаптации для достижения своих интересов в сфере безопасности».

Напомним, администрация Трампа планирует массово сократить военное присутствие США в Европе, перенаправляя ресурсы в Индо-Тихоокеанский регион. По данным Bloomberg, Вашингтон требует от союзников по НАТО срочно провести инвентаризацию и восполнить образовавшиеся пробелы собственными силами. Речь идет о возможном урезании на 30% стратегических бомбардировщиков, 50% военно-морских судов, 33% истребителей и полном выводе разведывательных и ударных беспилотников. Этот вопрос обсуждается министрами обороны Альянса в Брюсселе и будет вынесен на июльский саммит НАТО в Анкаре.

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