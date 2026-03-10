Хегсет раскрыл детали "решительного" разговора Трампа с Путиным об Украине

Дональд Трамп и Владимир Путин / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

Министр обороны США Пит Хегсет прокомментировал разговор американского президента Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что он был решительным и касался возможности достижения мира между РФ и Украиной.

Об этом Хегсет сказал на брифинге 10 марта, который транслировало Reuters.

«Президент [Трамп] сказал, что это был хороший разговор», — отметил министр обороны США.

«Я на нем не присутствовал, но те, кто были, отметили, что это был решительный разговор, который, как мы надеемся, подтверждает возможность достижения определенного мира между Россией и Украиной, а также осознание того, что в отношении этого [иранского] конфликта им [России] не следует вмешиваться», — добавил Хегсет.

Телефонный разговор Трампа и Путина 9 марта — что известно

Напомним, 9 марта Трамп и Путин провели часовой телефонный разговор относительно международной ситуации. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, стороны обсудили войну в Украине и урегулирование конфликта вокруг Ирана, в частности в контексте оценок российского диктатора после его переговоров с лидерами стран Персидского залива.

Сам Трамп назвал разговор с Путиным позитивным и конструктивным. Они обсудили Ближний Восток, где РФ хочет помочь, и войну в Украине, которую президент США назвал «бесконечной борьбой» из-за глубокой вражды между лидерами. Глава Белого дома также отметил: Путин был бы значительно полезнее для мира, если бы наконец прекратил войну против Украины.