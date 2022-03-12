"Херсонщина – это Украина": облсовет принял решение, что не будет никакой "ХНР"

"Херсонщина – это Украина": облсовет принял решение, что не будет никакой "ХНР"

Депутаты провели экстренное заседание.

Херсонский облсовет собрался 12 марта на экстренное заседание, на котором отверг идею создания "ХНР".

Об этом сообщил депутат областного совета Сергей Рыбалко.

"Состоялось экстренное заседание сессии Херсонского областного совета. 44 депутата приняли обращение о том, что "Херсонщина – это Украина" и никакой псевдореспублики на территории области не будет", – говорится в сообщении.

Состоялось экстерное заседание сессии Херсонского областного совета. Заседание проходило в режиме Zoom, что предусмотрено регламентом. Сессия 44 голосами приняла обращение о том, что Херсонщина – это Украина. Наша страна – цельная и единственная. Все будет Украина! Опубликовано Сергеем Рыбалко — Официальной страницей Суббота, 12 марта 2022 г.

Напомним, ранее 12 марта стало известно, что российские оккупанты готовятся провести "референдум" по объявлению Херсонской области "народной республикой".

На это известие среагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и призвал партнеров ввести еще более жесткие санкции против страны-агрессора.

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