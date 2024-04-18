Хиросима пришлет красноречивое послание РФ и Беларуси вместо приглашения на памятные мероприятия — СМИ

Администрация города Хиросима в Японии не пригласит Россию и Беларусь на памятные мероприятия этого года. Этим странам пришлют письма с красноречивым посланием.

Об этом сообщает The Asahi Shimbun.

Отмечается, что делегации из РФ и Беларуси третий год подряд пропустят памятные мероприятия в Хиросиме и причиной этого является полномасштабное вторжение в Украину.

"Ситуация не изменилась по сравнению с прошлым финансовым годом, и мы решили отреагировать на нее так же", – сказал чиновник изданию.

Город планирует в мае направить письмо в Россию и Беларусь, в котором будет указано, что администрация "с нетерпением ждет того дня, когда вы сможете посетить Хиросиму после того, как война будет завершена".

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки

Два исключительных в истории человечества случая боевого применения ядерного оружия совершено Вооруженными силами США на завершающем этапе Второй мировой войны против Японии.

В результате двух взрывов мгновенно погибли 80 тысяч человек, к концу 1945 года общее число погибших, включая онкологические заболевания и лучевую болезнь, составляло от 90 до 166 тысяч человек в Хиросиме и от 60 до 80 тысяч человек — в Нагасаки. После этого Япония подписала капитуляцию, что позволило окончить Вторую мировую войну.

Позиция Японии по поводу войны в Украине

Япония с начала войны в Украине осудила Россию и ввела ряд санкций против нее. Также Токио оказывает поддержку Киеву, однако о поставках вооружений речь не идет.

Недавно премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что его страна рассматривает ситуацию в Украине как собственную проблему и будет дальше продолжать санкционное давление против России.

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