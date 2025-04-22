Хитрость Путина и амбиции Трампа: как Кремль может сыграть на "пасхальном перемирии"

Путин и Дональд Трамп / © ТСН

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Оккупанты пытаются показывать президента США Дональда Трампа слабым, в частности, относительно «пасхального перемирия».

Такое мнение в эфире 24 канала высказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко.

«Это очередная ловушка со стороны России. Они как и раньше водили за нос и показывали слабость Трампа, так и сейчас это нельзя считать политико-дипломатической победой лидера Штатов, его удовлетворением глобальных миротворческих амбиций. Россияне извратили это. Не потому, что их принудили к миру, не Трамп добился этого результата, а якобы Путин сделал это добровольно», — сказал он.

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«Политический капкан для Трампа»

Алексей Буряченко отметил, что Киеву постоянно нужно объяснять миру, в частности США, что единственное, что может принести постоянный мир в Украину хотя бы на уровне прекращения огня — это принуждение к этому России. Нельзя соглашаться с провокациями Кремля.

Страна-агрессор нападет снова, а у Украины в этот момент может не быть ни мониторинговой миссии для фиксации нарушения условий прекращения огня, ни миротворческого контингента, ни дополнительной милитаризации, ни наработанных санкций.

«Именно это ключевой момент, которого добивается Россия. Они не желают ничего подписывать. Они сейчас расставляют политический капкан для Трампа, играя на его политических амбициях», — подчеркнул политолог.

По словам эксперта, нашему государству нужно сотрудничество с «коалицией желающих», диалог с США. Переговоры по перемирию в Украине в Лондоне покажут, какой там будет уровень американской делегации, какие решения будут приняты, насколько они будут справедливыми и так далее.

Напомним, 17 апреля в Париже состоялась первая встреча украинской делегации с партнерами по прекращению огня и гарантии безопасности для Украины.