Хлеб-соль для Гутерреша: как и почему генсек ООН "отличился" визитом к Путину

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш оказался в центре дипломатического скандала по прибытии в Россию для участия в саммите БРИКС.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл в РФ для участия в саммите БРИКС, где запланирована встреча с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Отмечается, что в Казани россияне встречали генсека ООН Антониу Гутерреша "хлебом и солью". В частности, в сети появилось фото, как тот радостно пробует каравай оккупантов.

Как уверяют росСМИ, кремлевский диктатор Владимир Путин встретится с высоким гостем в последний день саммита БРИКС, 24 октября. О чем именно они будут говорить – пока неизвестно.

Министерство иностранных дел Украины решительно осудило поездку генсека ООН в страну-агрессорку и подчеркнуло, что этот шаг вредит репутации организации.

"Генеральный секретарь ООН отклонил приглашение Украины на первый Глобальный саммит мира в Швейцарии. Вместо этого он принял приглашение в Казань от военного преступника Путина. Это неправильный выбор, не способствующий делу мира. Он только вредит репутации ООН", – говорится в сообщении.

В то же время в ООН попытались оправдать визит своего шефа, отметив, что эта поездка является "стандартной практикой". Мол, его позиция по отношению к российской войне против Украины остается неизменной.

"Генеральный секретарь принимает участие в саммите БРИКС, как он это делал ранее в Южной Африке, поскольку это является стандартной практикой для участия в заседаниях организаций с большим количеством важных государств-членов, таких как G7 и G20", — сказал заместитель пресс-секретаря генсека ООН Фархан Крюк.

Он также добавил, что "эта встреча имеет большое значение для работы ООН со странами БРИКС, представляющими около половины населения земного шара". В то же время он отметил, что Гутерреш "с нетерпением ждет встречи с президентом Владимиром Зеленским в удобное для обеих сторон время, как об этом договаривались в сентябре".

"Что касается вашего вопроса о встрече с Путиным, то генеральный секретарь подтвердит свою хорошо известную позицию по отношению к войне в Украине и условиям справедливого мира, основанного на Уставе ООН, международном праве и резолюциях ООН", — заявил замглавы генсека ООН.

Отметим, что в этом году в БРИКС председательствует Россия, а главным событием в рамках организации должен стать саммит, который будет проводить Кремль 22-24 октября в Казани и на который приглашено большое количество стран Глобального Юга.

БРИКС – организация, созданная в 2006 году четырьмя крупнейшими по площади и населением странами: Бразилией, РФ, Индией, Китаем. Блок называется в соответствии с английскими инициалами стран-учредителей – Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики (ЮАР). Кроме упомянутых стран, в блок входят Египет, Иран, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты.

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