"Хлопки" на российских аэродромах: CNN проанализировал, как Россия может отомстить за свой позор

Журналисты отмечают, что сейчас трудно представить нечто хуже, чем то, что уже сделала Россия с Украиной.

"Хлопок" в ряде российских военных аэродромов, в том числе на аэродроме "Энгельс" вблизи Саратова, в результате чего были повреждены два вражеских стратегических бомбардировщика Ту-95, создал для Путина новую проблему.

В статье CNN проанализировали, на какие шаги может решиться российский диктатор, для которого взрывы на аэродромах в глубоком тылу стали личным оскорблением.

По словам журналистов, унижение россиян обычно сопровождается опасениями, что это может привести к эскалации конфликта.

"Но трудно понять, что еще Россия может сделать с Украиной, чего она до сих пор не сделала. РФ сравняла города с землей, бессердечно и неустанно наносила удары по гражданской инфраструктуре, когда это было возможно, убивала тысячи мирных жителей и еще больше военных, а также бомбила роддома и приюты, обозначенные словом "дети", – отмечают в статье.

Ядерное оружие

CNN считает, что Путин после месяцев ужасной ядерной риторики – от потенциальных "аварий" на ЗАЭС и бездоказательных разговоров о том, что Украина якобы планирует использовать грязную бомбу до открытых угроз с применением ядерного арсенала – смягчил риторику о ядерном Армагеддоне.

Это повлияло на решительную позицию стран, которые диктатор считает своими союзницами – Китая и Индии. Глава КНР Си Цзиньпин в разговорах с канцлером Германии Олафом Шольцом, президентом США Джо Байденом и главой Евросовета Шарлем Мишелем отмечал недопустимость применения ядерного оружия.

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх также заявлял, что России "не стоит прибегать к ядерному варианту", когда речь идет о войне в Украине.

Химическое оружие

В издании не исключают, что РФ может прибегнуть к применению химического оружия. Но предполагается, что Запад предупреждал Путина о недопустимом использовании как химического, так и ядерного оружия.

"Выбор Москвы кажется ограниченным из-за той традиционной жестокости, которую она сейчас почти каждый день обрушивает на города Украины", — отмечают журналисты. "Комментаторы российского государственного телевидения еще несколько месяцев назад любили рассуждать о том, что "Россия пока дерется в перчатках", но видно, что перчатки давно сняли, соперник научился уклоняться от ударов, а также вынес на ринг нож".

Мероприятие оказалось в тупике

В издании отмечают, что чем лучше украинские военные выступают на поле боя, тем меньше вероятность того, что Киев согласится с некоторыми европейскими столицами о необходимости мирных переговоров с Россией.

"Когда вы выиграете, зачем соглашаться говорить о форме проигрыша? И НАТО не может начинать замедлять поставки оружия или сталкиваться с критикой – даже со стороны собственных граждан – что оставляет украинцев умирать. Альянс действительно не может требовать от Киева согласиться на потерю части своей территории", – уверены американские журналисты.

Они отмечают, что ключевым фактором в результате войны Украины с РФ является терпение и поддержка Запада.

Напомним, 5 декабря на российских аэродромах "Дягилево" (Рязанская область) и "Энгельс" (Саратовская область) раздались взрывы.

На аэродроме "Энгельс" в результате взрыва были повреждены два вражеских стратегических бомбардировщика Ту-95. Кроме того, погибли трое российских военных.

На спутниковом снимке авиабазы ​​"Дягилево" видны следы горения вокруг самолета Ту-22М3, который должен был бомбить украинские города.

Сегодня в России снова произошел "хлопок" – на этот раз на аэродроме в Курске. "В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома вспыхнул нефтенакопитель", – сообщил местный губернатор.

Украинская сторона не подтвердила и не опровергла свою ответственность за взрывы.