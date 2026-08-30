Хмара встречался с Федоровым: что он предложил своему предшественнику

Михаил Федоров / © Владимир Зеленский

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Министр обороны Украины Евгений Хмара предложил своему предшественнику на этом посту Михаилу Федорову выбрать любой формат для дальнейшей совместной работы над оборонными проектами.

Об этом Хмара заявил во время беседы с журналистами; его слова цитирует «24 канал».

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По словам министра, он встречался с Федоровым лишь один раз в июле, то есть ещё до официального назначения на должность. Во время этой беседы Хмара предложил бывшему главе Минобороны определиться с моделью, которая позволила бы продолжить их сотрудничество над оборонными проектами.

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«Я предложил найти любую модель, любой формат, чтобы продолжить совместную работу над проектами», — рассказал Хмара.

В то же время нынешний глава оборонного ведомства подчеркнул, что не предлагал Федорову конкретной должности в Министерстве обороны.

По словам Хмары, на данный момент он не получил от своего предшественника ответа относительно предложенного формата дальнейшего сотрудничества.

Таким образом, возможное возвращение Михаила Федорова в Минобороны пока не связано с какой-либо конкретной должностью — речь идет о поиске формата, который позволил бы использовать его опыт для реализации оборонных проектов.

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Напомним, ранее бывший министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что получил предложение о работе за рубежом. Ему предложили стать советником по оборонным инновациям в Министерстве обороны Италии.

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