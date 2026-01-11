Дональд Трамп и европейские лидеры / © Associated Press

Журналист и аналитик Марк Феликс Серрао заявил, что нынешний кризис трансатлантического союза является следствием внутренних проблем Запада, а не политики президента США Дональда Трампа.

Об этом он рассказывает в колонке Bild.

В своем анализе Серрао отмечает: обвинять Трампа в разрушении Запада – удобно, но ошибочно. По его мнению, Европа сама годами формировала модель зависимости от США, совмещая роль военного подопечного с позицией морального превосходства.

"Для подопечного Трамп – угроза. Для моралиста – подарок", – отмечает журналист, комментируя популярные в ЕС призывы к так называемой "стратегической автономии".

"Европа без США" - иллюзия

Серрао считает идею самостоятельной обороны Европы без участия США нереалистичной. Хотя континент экономически силен, ему не хватает военной мощи, политического единства и стратегической воли.

По его убеждению, без американской защиты страны ЕС не объединились бы, а пошли бы разными путями – от нейтралитета до попыток договариваться с Россией.

"Европа не стала бы самостоятельным игроком - она снова превратилась бы в расколотый континент", - отмечает автор.

Гренландия и Трамп

Комментируя громкие заявления Дональда Трампа по поводу Гренландии, Серрао называет европейскую реакцию преувеличенной. Он отмечает, что речь идет не о "конце Запада", а о классической политике великих держав и стремлении США к доминированию в собственном полушарии.

По его словам, Трамп действует прагматично и, в конце концов, рассчитывает на сделку, в то время как паника в Европе только играет ему на руку.

Угрозы Запада – не только внешние

Аналитик обращает внимание на внутренние проблемы западных обществ. Он критикует ограничение свободы слова в ЕС, хаотическую миграционную политику и демографический спад.

Кроме того, Серрао считает, что часть культурных конфликтов в Европе имеет американское происхождение – от "культуры отмены" до радикального пересмотра традиционных ценностей.

"Мероприятие подрывают не только Россия и Китай, но и процессы внутри самих обществ", - подчеркивает он.

Трамп – симптом, а не причина

По мнению журналиста, Дональд Трамп не является первопричиной кризиса Запада, а скорее жесткой реакцией на него. Главный разлом проходит не между Европой и США, а внутри западных обществ с обеих сторон Атлантики.

"Мероприятие стоит перед выбором: либо оно растворится в обществе принуждения, либо вернется к свободе, ответственности и ценностям, которые сделали его сильным", - резюмирует Серрао.

Напомним, президент США Дональд Трамп открыто заявляет о намерении завладеть Гренландией, а европейские аналитики предупреждают: его стратегия напоминает сценарий путина с агрессивным захватом территорий.

Также ранее сообщалось, что вицеспикер французского парламента Клеманс Гетте, представляющая ультралевую популистскую политическую партию "Непокоренная Франция", заявила, что предложит проголосовать за резолюцию по выходу из НАТО. Причиной этого демарша политика, последовательно выступающая против членства Украины в ЕС и НАТО, назвала внешнюю политику администрации президента США Дональда Трампа.