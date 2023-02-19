"Хочет позиционироваться как миротворец": эксперт объяснил, о чем будет говорить Си Цзиньпин в речи 24 февраля

Политолог говорит, что речь Си Цзиньпина 24 февраля будет отвечать нескольким целям.

Лидер Китая Си Цзиньпин, который на годовщину полномасштабного вторжения России в Украину готовит речь, хочет таким образом отделиться от скандальных заявлений России и сохранить лидерство среди авторитарных недемократических государств.

Об этом рассказал политолог Олег Саакян в комментарии 24 канала.

По мнению эксперта, задание китайских спичрайтеров в том, чтобы западные медиа провели параллели между речами Си Цзиньпина и Владимира Путина, выделили общее, но главную – нашли отличие, в чем Китай не поддерживает Россию.

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"Китай должен выглядеть на голову выше, чем Россия. Потому что он сейчас не настолько активен, соответственно маскулинный образ только в России. Мол, она, как взбалмошный, побежала по минному полю ради всех остальных и кричит: "Давай с нами", – сказал Саакян.

По его словам, речь лидера Китая в годовщину вторжения агрессора России в Украину будет отвечать нескольким целям:

Китай хочет позиционироваться как миротворец, чтобы вывести себя за скобки в противостоянии России и Западу; Отмежевайтесь от России. Китай хочет отстраниться от ряда "авантюрных тезисов, озвученных Кремлем"; Китай будет пытаться не потерять свое лидерство среди авторитарных недемократических государств.

Политолог объяснил, что авторитарные недемократические государства не слишком поддержали Россию, поэтому Китаю важно заявить о своем лидерстве среди этих стран. Саакян говорит, что также для КНР важна контрсанкционная риторика. Си Цзиньпин не заинтересован в том, чтобы санкции становились частью обыденности и стандартным инструментом реагирования.

Напомним, Китай называет полномасштабную войну Путина "кризисом". После вторжения России в Украину Пекин заявил о своем нейтралитете. Впрочем, там планируют углубить связи с Москвой в 2023 году.

В Вашингтоне предупредили Китай о последствиях в случае помощи России.

По данным The Wall Street Journal, несмотря на международные санкции и экспортный контроль, Россия получает из других стран технологии двойного назначения, которые могут быть использованы в оборонной промышленности и способствуют ведению войны в Украине. Среди стран-поставщиков – Китай.

В декабре 2022 года Медведев в Пекине встретился с Си Цзиньпином, на которой обсудили и войну в Украине.

Андрей Пионтковский считает, что Медведев во время встречи в Пекине с лидером Китая Си Цзиньпин передал ему "послание" от Путина.

После этого последовали переговоры между лидером Китая Си Цзиньпином и российским президентом-террористом Владимиром Путиным. Последний же заявил, что РФ нацелена на укрепление сотрудничества между вооруженными силами двух стран. Но в ответ он услышал тишину от президента Китая.

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