"Хочет приравнять российские тугрики к юаням": Климкин объяснил, зачем Путин заставляет платить за газ рублями

"Хочет приравнять российские тугрики к юаням": Климкин объяснил, зачем Путин заставляет платить за газ рублями

Путин приказал "Газпрому" перевести расчеты по поставкам газа в Европу в рубли.

Теперь, чтобы рассчитаться за российский газ, европейские страны, которые пока не могут от него отказаться, должны покупать рубли в банках России.

Таким образом, Владимир Путин хочет "приравнять" рубли к юаням, пояснил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире "Радио НВ".

По его словам, такой шаг больше похож на пропаганду и вызывает "кривую улыбку" у мира. Ведь реальные расчеты за газ будут проходить через другие схемы.

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"Мы прекрасно понимаем, что в России к доллару доступа нет. Теперь Путин хочет сделать то же, что китайцы сделали с Саудовской Аравией. Те перешли на юани. Но юани – это не российские тугрики, это все-таки нормальная китайская валюта", – сказал Климкин.

Он пояснил, что это приведет к тому, что в Европе будут быстрее переходить на другие схемы и пытаться отказаться от российских энергоносителей.

"По-моему, ответ коллективного запада должен быть очень жестким. Они должны сказать, что вводят нефтяное эмбарго. Все страны, покупающие нефть в России, постепенно будут "выбивать" и тоже вводить против них санкции", — добавил Климкин.

Напомним, что Путин попросил правительство дать "Газпрому" поручение по переводу контрактов с европейскими странами в рубли. Диктатор также дал поручение Центробанку РФ определить порядок проведения подобных платежных операций.

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