Хочет сосредоточиться на реформе работы парламента: Корниенко уходит с поста председателя партии "Слуга народа"

Хочет сосредоточиться на реформе работы парламента: Корниенко уходит с поста председателя партии "Слуга народа"

По словам Палийчук, в ноябре состоится съезд партии, на котором пройдет ротация руководства.

Новоизбранный первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко принял решение сложить полномочия председателя партии "Слуга народа".

Об этом сообщила представитель политсилы Юлия Палийчук.

"Александр Корниенко принял решение сложить полномочия главы политической партии "Слуга народа". Это связано с его желанием глубже сосредоточиться над реформой работы парламента в должности первого вице-спикера", — написала она и добавила, что в ноябре состоится съезд партии, на котором пройдет ротация руководства.

Напомним, ранее пост первого вице-спикера занимал Руслан Стефанчук, который стал председателем Рады и занял место уволенного Дмитрия Разумкова.

Следует отметить, что Корниенко был руководителем партии с 10 ноября 2019 года. 19 октября 2021 года 256 депутатов Рады проголосовали за его назначение первым вице-спикером украинского парламента.

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