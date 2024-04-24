"Хочет захватить власть в Запорожье": Куртей обвинил Федорова в попытке политического переворота и обратился к Зеленскому

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев заявил о попытке "политического переворота" со стороны главы Запорожской ОВА Ивана Федорова и написал официальное обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Свое заявление Анатолий Куртев опубликовал в Telegram.

"Сейчас ситуация в депутатском корпусе городского совета кардинально изменилась. Это связано с манипуляциями новоназначенного главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, который стремится единолично захватить власть в городе и с этой целью оказывает давление на депутатов Запорожского городского совета, кулуарно собирает подписи с запрещенных пророссийских партий, прибегает к подкупу и давит на органы местного самоуправления так, чтобы коалиция большинства в городском совете Запорожья состояла именно из партии Шария, ОПЗЖ, подконтрольной Медведчуку, и сателлита Пп Оппоблок – "Единение", подконтрольного пророссийскому Новинскому", - написал секретарь Запорожского городского совета.

Анатолий Куртев обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой "посодействовать ситуации, которая сложилась в Запорожском городском совете в связи с давлением главы ЗОВА Ивана Федорова на органы местного самоуправления".

Анатолий Куртев заявил о попытке политического переворота со стороны главы Запорожской ОВА Ивана Федорова

Анатолий Куртев заявил о попытке политического переворота со стороны главы Запорожской ОВА Ивана Федорова

Анатолий Куртев заявил о попытке политического переворота со стороны главы Запорожской ОВА Ивана Федорова

Кроме этого в заявлении также говорится, что глава ОВА "безосновательно" обвиняет Куртева в причастности к противоправным действиям в должности секретаря Запорожского городского совета:

"Со всей ответственностью сообщаю, что заявления Федорова не соответствуют действительности, а потому я всегда готов к любым проверкам и сотрудничеству с правоохранительными органами", — говорится в заявлении Куртева.

Анатолий Куртев также привел несколько законов Украины, которые, по его словам, полностью противоречат действиям главы ОВА Ивана Федорова.

Напомним, Зеленский 2 февраля 2024 года подписал указ о назначении Ивана Федорова главой Запорожской областной государственной администрации.

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