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"Хочу, чтобы это закончилось": Трамп сделал новые заявления о войне, Путине и помощи Украине
Кремлевский глава Путин не собирался заканчивать войну в Украине. Он хотел захватить ее полностью, однако, вероятно, будет вынужден "уступить", считает Трамп.
Американский президент Дональд Трамп считает, что глава РФ Владимир Путин пойдет на уступки и подпишет соглашение о прекращении огня в Украине.
Выступление Дональда Трампа транслирует новостной телевизионный канал News18.
Трамп назвал Путина «очень мудрым и хитрым человеком», которые все же «придется пойти на уступки».
«Скажу так: у него не было намерения кончать войну. Он хотел всю территорию. Я думаю, мы заключим соглашение, но не могу этого гарантировать», — отметил президент США.
Трамп также убежден в том, что кремлевский руководитель продолжил наступление, если бы не президент США.
«Если бы я не выиграл выборы, думаю, он бы продолжил наступление и со временем было бы убито гораздо больше людей. Я уважаю Украину. Украинцы отличные бойцы, но должен сказать, что без нашей техники эта война, как многие говорят, закончилась бы очень быстро», — заявил Трамп.
Он напомнил, что предоставил Украине ПТРК Javelin в 2018 году.
«Вы помните, что в начале войны я дал Украине „джавелины“ и другие штуковины, нокаутированные танками. Говорят, что Обама дал им одеяла, а я — Джавелины. Я действительно это сделал, но я хочу, чтобы этому пришел конец», — сказал Трамп.
Добавим, что накануне Дональд Трамп устроил большой митинг в Мичигане, посвященный первым 100 дням его второго президентского срока и высказался о ситуации в Украине.
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