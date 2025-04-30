"Хочу, чтобы это закончилось": Трамп сделал новые заявления о войне, Путине и помощи Украине

Президент США Дональд Трамп считает, что Путину придется пойти на уступки / © Associated Press

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Американский президент Дональд Трамп считает, что глава РФ Владимир Путин пойдет на уступки и подпишет соглашение о прекращении огня в Украине.

Выступление Дональда Трампа транслирует новостной телевизионный канал News18.

Трамп назвал Путина «очень мудрым и хитрым человеком», которые все же «придется пойти на уступки».

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«Скажу так: у него не было намерения кончать войну. Он хотел всю территорию. Я думаю, мы заключим соглашение, но не могу этого гарантировать», — отметил президент США.

Трамп также убежден в том, что кремлевский руководитель продолжил наступление, если бы не президент США.

«Если бы я не выиграл выборы, думаю, он бы продолжил наступление и со временем было бы убито гораздо больше людей. Я уважаю Украину. Украинцы отличные бойцы, но должен сказать, что без нашей техники эта война, как многие говорят, закончилась бы очень быстро», — заявил Трамп.

Он напомнил, что предоставил Украине ПТРК Javelin в 2018 году.

«Вы помните, что в начале войны я дал Украине „джавелины“ и другие штуковины, нокаутированные танками. Говорят, что Обама дал им одеяла, а я — Джавелины. Я действительно это сделал, но я хочу, чтобы этому пришел конец», — сказал Трамп.

Добавим, что накануне Дональд Трамп устроил большой митинг в Мичигане, посвященный первым 100 дням его второго президентского срока и высказался о ситуации в Украине.

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