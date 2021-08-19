"Хочу некоторые вещи закончить": Зеленский оценил вероятность второй президентской каденции

Зеленский точно не ответил, будет ли второй раз баллотироваться на пост президента.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя возможность своей второй каденции, заявил, что пока об этом говорить рано. Впрочем, есть некоторые вещи, которые украинский лидер хотел бы закончить.

Об этом глава государства сказал в интервью НВ, Washington Post, Liberation, "Новой газете" и Funke Media.

Зеленский отметил, что говорить о подготовке ко второму сроку еще рано.

"Слишком рано об этом говорить. Даже не интересно. Я не сделал то, что хочу просто. Я сам для себя должен какие-то вещи, договариваться еще с собой, с внутренним миром", — сказал президент Украины

На уточняющий вопрос, рассматривает ли он возможность второго срока, он ответил, что хочет "некоторые вещи закончить".

"Я не просто рассматриваю такую возможность, честно говоря, я хочу некоторые вещи закончить. И если я почувствую, что я не могу, даже просто мне неинтересно — это не моя амбиция", — добавил Зеленский.

Напомним, во время пресс-конференции после первого года президентства Владимир Зеленский признал, что за первый год президентства его больше всего разочаровали люди, но он не исключает второго срока своего президентства.

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