"Хочу очень сильно доверять": Зеленский представил нового министра внутренних дел Монастырского

Президент подчеркнул, что больше всего хочет почувствовать доверие и уважение к правоохранительным органам.

Президент Украины Владимир Зеленский представил нового министра внутренних дел Дениса Монастырского коллективу.

"Хочу поздравить Дениса Анатольевича с этим важным доверием от парламента, премьера, президента. Мы все действительно хотели, чтобы вы стали министром... Мы немного времени знаем друг друга. Работаем два года", — заявил он.

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Президент также подчеркнул, что важно, чтобы руководство государства доверяло министрам и прежде всего руководству правоохранительных органов.

Потому что я просто как гражданин Украины хочу очень сильно доверять правоохранительным органам и хочу очень сильно уважать представителей правоохранительных органов ", — отметил Зеленский.

Напомним, 13 июля глава МВД Арсен Аваков написал заявление об отставке. Вместо него новым министром внутренних дел стал нардеп от "Слуги народа", председатель Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. Его кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский, а правящая партия поддержала это решение во время заседания фракции.

Что известно о "слуге народа" Денисе Монастырском — читайте в материале ТСН.ua.

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