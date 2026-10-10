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ТСН в социальных сетях

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Политика
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«Хочу поблагодарить Путина»: Трамп неожиданно похвалил «фюрера» — что известно

Трамп поблагодарил Путина за миллионы баррелей дизеля, которые получит Америка.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп поблагодарил «фюрера» РФ Владимира Путина за договоренность о поставках российского дизельного горючего на американский и мировой рынки.

Об этом лидер американцев заявил во время общения с журналистами.

Он положительно отозвался о соглашении с Москвой, заявив, что Штаты получат миллионы баррелей горючего, в котором страна нуждается сейчас.

«Я хочу поблагодарить президента Путина. Россия согласилась послать нам миллионы и миллионы баррелей нефти, и это дизельное топливо. Именно это нам сейчас необходимо», — заявил Трамп.

Во время общения с прессой американского президента также спросили о реакции Владимира Зеленского, назвавшего эту договоренность с РФ слабым решением.

Сначала Трамп переспросил, кто именно высказал такую оценку. Когда ему уточнили, что речь идет о президенте Украины, он коротко ответил: Окей.

В то же время подробно комментировать замечания Зеленского о возможных последствиях соглашения для Украины и ходе войны глава Белого дома не стал. Впрочем, он отметил необходимость в горючем и интересах американского рынка.

Мы надежный партнер. Миру нужна нефть. Поэтому мы очень рады получить дизельное горючее», — сказал президент США.

Соглашение между Трампом и Путиным

Трамп и Путин договорились о поставках дизельного горючего на американский и другие рынки. Известно, что Минфин США выдал временную лицензию на это до 7 апреля 2027 года. В то же время Вашингтон не получил от Москвы никаких уступок по миру в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с двухпартийной делегацией Конгресса США подчеркнул, что любое ослабление давления на Кремль без четких договоренностей о деэскалации является проявлением слабости и лишь поощряет РФ к дальнейшему террору.

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