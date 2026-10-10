«Хочу поблагодарить Путина»: Трамп похвалил соглашение с Россией и отреагировал на критику Зеленского

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп положительно высказался о договоренности по поставке российского дизельного топлива на американский и мировой рынки и поблагодарил Путина.

Об этом Трамп заявил в беседе с журналистами.

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«Думаю, вы слышали о соглашении по нефти с Россией. Это очень большое соглашение. Большие объемы нефти поступают в нашу страну. И, честно говоря, я хочу поблагодарить президента Путина. В нашу страну поступают огромные объемы нефти. И это дизельное горючее, именно то, что нам нужно. Благодарю вас», — сказал глава Белого дома.

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Журналисты также попросили Трампа отреагировать на заявление Зеленского, который назвал договоренность проявлением слабости. Сначала американский президент переспросил, кто именно высказал такую оценку. Когда ему уточнили, что речь идет об украинском лидере, Трамп ответил коротко: "Окей".

Впоследствии представители СМИ снова вернулись к этой теме. Они напомнили, что в другом комментарии Зеленский назвал нефтяное соглашение с Россией слабым шагом, который может затянуть войну.

Мы надежный партнер. Миру нужна нефть. Поэтому мы очень рады получить дизельное горючее», — заявил президент США.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп сообщил, что договорился с диктатором Путиным о больших поставках российского дизеля на американский и мировой рынки .

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Мы ранее информировали, что Россия начинает досрочно отменять ограничения на экспорт дизельного горючего и заявляет о готовности увеличить поставки в США уже в октябре .

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