Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп / © Associated Press

В Вашингтоне готовится исторический дипломатический прорыв: госсекретарь США Марко Рубио проведет переговоры с послами Израиля и Ливана. Это станет самым высоким уровнем прямого контакта между этими ближневосточными странами с 1993 года.

Об этом пишет Axios.

Рубио 14 апреля организует встречу в Вашингтоне с послами Израиля и Ливана, которая должна стать стартом прямых переговоров между двумя государствами. Диалог будет проходить на фоне активных боевых действий между Израилем и «Хезболлой», а также широкомасштабной наземной операции Израиля на юге Ливана.

По информации источников, стороны сосредоточатся на возможности установления режима прекращения огня, перспективах разоружения «Хезболлы» в долгосрочной перспективе и потенциальном мирном урегулировании.

Ожидается, что эта встреча станет самым высоким по уровню прямым контактом между Израилем и Ливаном с 1993 года. К участию также присоединятся посол США в Ливане Мишель Исса, советник Госдепартамента Майкл Нидем, израильский посол Ехиэль Лейтер и посол Ливана Нада Хамаде.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отвергал инициативы ливанской стороны относительно прямых переговоров. Однако на прошлой неделе, под давлением президента США Дональда Трампа с целью снижения напряженности, он согласился на проведение встречи послов в Вашингтоне как начальный этап мирного процесса.

Накануне переговоров правительство Ливана вместе с администрацией Трампа обратились к Израилю с призывом сделать «паузу» в ударах по «Хезболле». Нетаньяху согласился сократить интенсивность атак на Бейрут, однако наземные действия в районе Бинт-Джбейля — одном из ключевых очагов «Хезболлы» на юге страны — продолжаются.

«Как прямое следствие безрассудных действий „Хезболлы“, правительства Израиля и Ливана ведут открытые, прямые дипломатические переговоры на высоком уровне при посредничестве Соединенных Штатов», — заявил представитель Госдепартамента.

Он добавил, что эти переговоры «определят рамки дальнейшего диалога по обеспечению долгосрочной безопасности северной границы Израиля и поддержки стремления правительства Ливана восстановить полный суверенитет над своей территорией и политической жизнью».

«Израиль воюет с „Хезболлой“, а не с Ливаном, поэтому нет причин, почему эти две соседние страны не должны вести переговоры», — резюмировал представитель Госдепа.

Война Израиля с «Хезболлой» — что известно

В середине марта Армия обороны Израиля начала ограниченные наземные операции на юге Ливана. Там военные 91-й дивизии уничтожали инфраструктуру и боевиков «Хезболлы» для укрепления линии обороны.

В апреле ЦАХАЛ ликвидировал в Бейруте Али Юсуфа Харши — племянника и советника лидера «Хезболлы» Наима Кассема. Кроме авиаудара по многоэтажке в районе Таллет Хаят, израильские военные поразили переправы через реку Литани, по которым боевики переправляли оружие, а также уничтожили около десяти штабов и складов боеприпасов группировки на юге Ливана.

В свою очередь 9 апреля в МИД Ирана заявили, что переговоры о прекращении войны с США зависят от выполнения Вашингтоном обязательств, в частности о прекращении огня в Ливане, хотя Штаты и Израиль это отрицали. Пока иранская сторона критиковала массированные атаки на Ливан с сотнями погибших, ЦАХАЛ отчитывался о поражении более 100 объектов «Хезболлы», подчеркивая уничтожение вражеской инфраструктуры.