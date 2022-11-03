Ходжес объяснил, почему Россия не будет использовать ядерное оружие против Украины

Кремль будет использовать ядерную риторику, чтобы вынудить Украину начать переговоры
Россия не будет применять тактическое ядерное оружие в войне против Украины, поскольку у нее нет войск, которые могли бы это правильно сделать.
Такое мнение высказал бывший главнокомандующий армией США в Европе Бен Ходжес, сообщает The New York Times.
Он отметил, что у советской армии были специальные воинские части, которые знали, как использовать тактическое ядерное оружие на поле боя и добиваться результата, у России нет обученных войск, которые могли бы воспользоваться таким ударом.
"Их ядерное оружие наиболее полезно для них, когда они его не используют, использование любого ядерного оружия не даст никаких преимуществ на поле боя", — сказал он.
По мнению Ходжеса, Кремль будет дальше нагнетать ядерную риторику, чтобы заставить украинское руководство пойти на мирные переговоры на условиях Кремля, в частности Москва хочет, чтобы Киев уступил захваченные территории.
Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду, что руководство Китая найдет "четкие слова" для Москвы из-за развязанной войной против Украины и постоянными угрозами применить ядерное оружие.
Также мы информировали, что президент Украины Владимир Зеленский не уверен, применит ли Россия ядерное оружие, однако отказался оценивать такой риск.
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