Ходжес объяснил, почему Россия не будет использовать ядерное оружие против Украины

Россия не будет применять тактическое ядерное оружие в войне против Украины, поскольку у нее нет войск, которые могли бы это правильно сделать.

Такое мнение высказал бывший главнокомандующий армией США в Европе Бен Ходжес, сообщает The New York Times.

Он отметил, что у советской армии были специальные воинские части, которые знали, как использовать тактическое ядерное оружие на поле боя и добиваться результата, у России нет обученных войск, которые могли бы воспользоваться таким ударом.

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"Их ядерное оружие наиболее полезно для них, когда они его не используют, использование любого ядерного оружия не даст никаких преимуществ на поле боя", — сказал он.

По мнению Ходжеса, Кремль будет дальше нагнетать ядерную риторику, чтобы заставить украинское руководство пойти на мирные переговоры на условиях Кремля, в частности Москва хочет, чтобы Киев уступил захваченные территории.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду, что руководство Китая найдет "четкие слова" для Москвы из-за развязанной войной против Украины и постоянными угрозами применить ядерное оружие.

Также мы информировали, что президент Украины Владимир Зеленский не уверен, применит ли Россия ядерное оружие, однако отказался оценивать такой риск.

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