"Хорошая мина при плохой игре": в ОП раскритиковали западных политиков, выступающих против членства Украины в ЕС

"Хорошая мина при плохой игре": в ОП раскритиковали западных политиков, выступающих против членства Украины в ЕС

В Офисе президента подчеркнули на безальтернативности вступления Украины в ЕС.

Альтернатива вступлению Украины в ЕС, которую пытаются предложить некоторые западные политики, является "хорошей миной при плохой игре".

Об этом заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

"Хорошая мина при плохой игре – так выглядят попытки отдельных западных политиков подменить членство Украины в ЕС символическими форматами", – написал в Twitter Подоляк.

Он подчеркнул, что десятки тысяч украинцев заплатили жизнями за европейский выбор, а не ради "новой серии игры в наперстки". Подоляк убежден, что Украина должна получить статус страны-кандидата.

Напомним, глава немецкого Бундестага Бербель Бас призвала ускорить процедуру вступления Украины в Европейский Союз, чтобы можно было увидеть реальную перспективу.

В то же время, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что вступление Украины в ЕС может занять десятилетие. Он предложил создать "новую организацию европейского политического сообщества", которая могла бы принять Украину.

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