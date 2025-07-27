Хорошие отношения с Трампом или непрерывная война с Украиной Портников назвал, что выберет Путин

Путин может попытаться найти баланс, чтобы сохранить хорошие отношения с Трампом / © ТСН

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Российский диктатор Владимир Путин может попытаться найти баланс, чтобы сохранить хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом и не прекращать войну против Украины, чего требует американский лидер.

Такое мнение высказал украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников на своем YouTube канале.

Однако остается под вопросом то, насколько сам президент РФ заинтересован в ссоре со своим американским коллегой после того, как Трамп выразил готовность улучшить российско-американские отношения после эпохи бывшего президента США Джо Байдена.

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По словам Портникова, Путин должен найти баланс, чтобы сохранить хорошие отношения с американским коллегой и вместе с тем не прекращать войну, которую от него требует Трамп.

«Здесь, конечно, одними словами Путину уже не откреститься от своей готовности продолжать войну. Дональду Трампу уже не интересны разговоры о разговорах. Значит, американскому президенту нужны поступки от российского коллеги, а Путин готов исключительно на такие поступки, которые позволили бы и в дальнейшем продолжать российско-украинскую войну и надеяться на уничтожение украинского государства и его исчезновение с политической карты мира. Ведь именно это и не что иное является главной политической целью в Кремле», — сказал Портников.

Поэтому остается лишь понять, какой именно поступок, с точки зрения Путина, убедит Трампа в том, что Путин готов двигаться путем завершения российско-украинской войны и, самое главное, готов ли российский руководитель вообще на какие-либо поступки, чтобы успокоить американскую сторону.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в начале полномасштабного вторжения недооценил украинцев, поскольку очень мало знает о современной Украине. Об этом заявила обозреватель журнала The Atlantic Энн Эпплбаум.

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