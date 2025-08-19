"Хороший мальчик": Сеть восхищена молчанием Вэнса во время встречи в Белом доме

Вице-президент США Джей Ди Венс / © Associated Press

Вице-президент США Джей Ди Вэнс был заметно сдержан во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в понедельник. Пользователи социальных сетей из всех политических кругов очень этому рады.

Об этом пишет Independent.

В многочисленных постах на платформах X и Bluesky выражали облегчение и благодарность за то, что второй по должности человек Дональда Трампа, по словам одного из пользователей, «держал свой рот закрытым».

Это резко контрастировало с тем, что произошло, когда Зеленский в последний раз посещал Белый дом в феврале. Тогда Вэнс ругал украинского президента за то, что тот редко говорил «спасибо».

«Дела идут получше, когда Вэнс держит пасть закрытой и не пытается действовать жестко», — написал один из выступающих против Трампа американских консерваторов в сети X.

В комментариях другой пользователь, поддерживающий Трампа, написал, что кажется, «Вэнсу заклеили рот суперклеем». Но в целом все прошло лучше, чем он ожидал.

С ним согласен влиятельный политик-демократ Маджид Паделлан.

«Какая разница, когда Трамп окружен взрослыми в комнате, а Джей Ди Вэнс сидит за детским столом вместо того, чтобы пытаться устроить засаду Зеленскому», — отметил он.

Другие сказали, что они рады тому, что Вэнс сохранил молчание и воздержался от остроумных комментариев в духе «посмотрите на меня».

К обсуждению присоединились и пользователи за пределами США.

"Слава богу, что Вэнсу не дали ничего сказать", - написал в X эстонский предприниматель Альвар Лайгна.

"Смотрите, насколько все идет гладко, когда Джей Ди Вэнс молчит", - написал другой пользователь, вероятно, из Великобритании.

Один канадец заметил, что Вэнс «ужасно тихий», как «хороший маленький мальчик», а швед на Bluesky заявил: «Каждый раз, когда Вэнс молчит, это победа для человечества».

Ранее речь шла о том, кого бы Киев предпочел избежать во время переговоров в Вашингтоне. Так, высокопоставленный украинский чиновник считает, что предстоящий визит президента Владимира Зеленского в Белый дом может состояться в более конструктивной атмосфере. Это произойдет, если на нем не будет вице-президента США Джея Ди Вэнса.

Как отметил председатель Комитета Верховной Рады по иностранным делам Александр Мережко, во время предварительной встречи Зеленского с Дональдом Трампом в феврале Вэнс провоцировал украинского лидера и резко критиковал его перед камерами. В частности, вице-президент сказал: «Выражай благодарность Соединенным Штатам Америки и президенту, который пытается спасти вашу страну».