- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 7574
- Время на прочтение
- 1 мин
"Хороший сигнал": Зеленский рассказал подробности разговора с Трампом
Во время встречи двух лидеров была достигнута договоренность о дальнейшем общении на правительственном уровне.
Президент Украины Владимир Зеленский считает «хорошим сигналом» свою встречу с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Гааге, отметив «продуктивный дух» их разговора.
Об этом он сказал в субботу, 28 июня, во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.
По словам Зеленского, он обсудил с Трампом широкий спектр тем, акцентировав на потребностях противовоздушной обороны Украины.
«Мы обсудили все вопросы, которые интересны, прежде всего связанные с системой „Пэтриот“, с тем, как оборонять наше небо, и с шагами, связанными с переговорным процессом [с Россией], а также — санкционное направление, наши двусторонние отношения [с США] после подписания соответствующего соглашения», — уточнил он.
Зеленский отметил, что во время этой встречи была достигнута договоренность о дальнейшем общении на правительственном уровне, в частности между министрами обороны и руководителями дипломатии США и Украины.
«Важно, что стороны будут работать. Мне кажется, что дух самого разговора был продуктивен. И поэтому это хороший сигнал», — подытожил украинский президент.
Напомним, на встрече Зеленского и Трампа в Гааге с украинской стороны присутствовали министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и глава ОП Андрей Ермак.