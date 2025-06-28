"Хороший сигнал": Зеленский рассказал подробности разговора с Трампом

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа и президента США Дональда Трампа / © Офис президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский считает «хорошим сигналом» свою встречу с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Гааге, отметив «продуктивный дух» их разговора.

Об этом он сказал в субботу, 28 июня, во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

По словам Зеленского, он обсудил с Трампом широкий спектр тем, акцентировав на потребностях противовоздушной обороны Украины.

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«Мы обсудили все вопросы, которые интересны, прежде всего связанные с системой „Пэтриот“, с тем, как оборонять наше небо, и с шагами, связанными с переговорным процессом [с Россией], а также — санкционное направление, наши двусторонние отношения [с США] после подписания соответствующего соглашения», — уточнил он.

Зеленский отметил, что во время этой встречи была достигнута договоренность о дальнейшем общении на правительственном уровне, в частности между министрами обороны и руководителями дипломатии США и Украины.

«Важно, что стороны будут работать. Мне кажется, что дух самого разговора был продуктивен. И поэтому это хороший сигнал», — подытожил украинский президент.

Напомним, на встрече Зеленского и Трампа в Гааге с украинской стороны присутствовали министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и глава ОП Андрей Ермак.

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