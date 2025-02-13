Хорошо, если Украина удержит Киев, Харьков, Одессу и Днепр: The Telegraph о новом мире Трампа и Путина

По мнению издания, если Украина удержит Киев, Харьков, Одессу, Херсон и Днепр; прежде всего, если остается свободной, тогда можно сказать, что украинский народ победил.

Если Украина удержит Киев, Харьков, Одессу, Херсон и Днепр, останется свободной и станет преуспевающей, тогда можно будет сказать, что украинский народ победил.

Об этом говорится в статье британского издания The Telegraph.

В издании отмечают, что после полномасштабного вторжения США придерживались принципу не прибегать к игре России по разделению третьих стран между двумя супердержавами. Больше – нет.

Во время телефонного разговора, который Дональд Трамп назвал "очень продуктивным", он и Путин "согласились, чтобы их команды немедленно начали переговоры".

"Если так произошло, то это великая победа мировоззрения Путина. Российский президент всегда считал, что по-настоящему суверенными могут быть только те страны, которые решают судьбы других", – пишет The Telegraph.

В издании справедливо заметили, что Путин всегда мечтал, чтобы он вместе с Соединенными Штатами и Китаем могли разделить остальной мир между собой. Потому диктатор всегда хотел говорить о судьбе Украины не с Киевом, а с Вашингтоном.

Глава Пентагона Пит Хегсет очертил видение мира президентом США.

По его словам, оккупированная территория не будет возвращена Украине, имея в виду заморозку вдоль текущей линии столкновения. Украина не получит ни членства в НАТО, ни гарантии безопасности по статье 5. И абсолютно никакие войска США не будут вовлечены в миротворческие силы. Собственно, в своем выступлении Трамп подтвердил эти слова.

"Это мрачное соглашение, которое вознаградит Россию украденной землей и сделает Украину уязвимой для второго нападения через годы", – отмечают в издании.

Позитивный, если можно так сказать, сценарий для Украины

"Если Украина удержит Киев, Харьков, Одессу, Херсон и Днепр; прежде всего, если она остается свободной и становится преуспевающей; тогда можно сказать, что украинский народ победил. Да, ужасной ценой и с несовершенным миром – но все равно они победят и будут иметь будущее", – рассуждают в The Telegraph.

Украина имеет самую большую, наиболее боеспособную и боеспособную армию в Европе. Если Великобритания и другие союзники сдержат свое слово, они смогут создать надежную оборону европейского континента.

Отрицательный сценарий

Есть и второй сценарий: Путин вернется в Украину через несколько лет, захватит Киев и Харьков, а затем вторгнется в страну НАТО, убедившись, что Альянс не будет отвечать своей риторике коллективной обороны.

"Тогда Британия и Европа будут жить в том, что российские дипломаты любят называть "новой архитектурой европейской безопасности". Это будет место, где господствует взгляд Путина на то, что сильные разделяют слабых", — предупреждают в издании.

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