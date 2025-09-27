Хорватия и Венгрия поссорились из-за нефти из РФ: Сийярто резко ответил Пленковичу

Петер Сиярто. / © Associated Press

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто ответил на заявление премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича о том, что Венгрия является военным спекулянтом.

Об этом глава МИД Венгрии написал в социальной сети Х.

Сийярто отмечает, что Загреб фактически пытается нажиться на ситуации, значительно повысив транзитные сборы по поставкам нефти через свою территорию с начала полномасштабной войны в Украине.

"Теперь они еще и хотят помешать нам покупать российскую нефть, чтобы обеспечить себе монополию над Венгрией и заработать на нас еще больше денег", - заявил венгерский министр.

Он также подверг сомнению технические возможности Адриатического нефтепровода. По словам Сиярто, последние исследования показывают, что этот маршрут не способен непрерывно и надежно поставлять объемы нефти, необходимые для Венгрии и Словакии.

Заявление Пленковича

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович назвал Венгрию военным спекулянтом . Так он отреагировал на заявил Будапешта о том, что он получает более дешевую нефть и газ из России лишь потому, что якобы нет альтернативного маршрута.

"Спекулянтом можно назвать того, кто сейчас получает более дешевую нефть и газ из России. Могу сказать, что это Венгрия, которая, исходя из нарратива о том, что у нее нет альтернативного маршрута, а было доказано, что он у нее есть, имеет возможность иметь более дешевые источники энергии из России. Наживается Венгрия, а не Хорватия", - отметил Хорватия.

