Хорватия подтвердила поддержку: Украине пообещали приглашение в НАТО на саммите в Дубровнике

Флаг Хорватии

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В хорватском Дубровнике состоялось второе министерское совещание формата "Украина - Юго-Восточная Европа". По ее итогам был одобрен документ – коммюнике, содержащее четкую политическую поддержку стратегического курса Украины на вступление в Североатлантический альянс .

Об этом сообщает сайт МИД Украины.

В коммюнике дипломаты стран-участниц подчеркнули, что после более чем 1 200 дней полномасштабного вторжения РФ они "отданы поддержке Украины" и ее территориальной целостности.

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Кроме того, документ называет членство Украины "самым экономическим вариантом безопасности" и четко отмечает, что ни одна третья страна, включая Россию, не имеет права вето по расширению Альянса.

Заявка Украины на скорейшее присоединение к НАТО была подана еще осенью 2022 года. Хотя Североатлантический союз не исключает будущего членства, вступление во время активной войны считается маловероятным.

Эта инициатива демонстрирует укрепление поддержки Украины на уровне региональных форматов, таких как встречи со странами Юго-Восточной Европы. Сочетая дипломатическое давление и четкую политическую речь, государство-инициатор пытается ускорить интеграцию Украины в НАТО. Особенно учитывая длительное российское вторжение, подобные сигналы ключевые для повестки дня безопасности.

Напомним, что ранее мы сообщали о том, что поляки действительно думают о вступлении Украины в ЕС и НАТО.

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Опрос IBRiS показал снижение поддержки среди поляков по вступлению Украины в ЕС и НАТО. Главные аргументы – страх конкуренции, коррупция и риск эскалации войны.