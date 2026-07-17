Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в неоднократных попытках повлиять на результаты выборов в его стране. Пекин официально отрицает свою причастность к американскому избирательному процессу.

Об этом глава Белого дома заявил в обращении к нации.

«В 2018 году Китай пытался повлиять на промежуточные выборы, в 2020 году — президентские», — заявил Трамп.

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По словам президента США, Пекин стремился, таким образом, обеспечить его поражение на выборах в 2020 году.

«Они хотели, чтобы я проиграл в 2020 году», — сказал американский лидер.

Также Трамп заявил, что получил информацию о том, что отдельные сотрудники американских разведывательных служб скрывали от руководства страны данные о возможном иностранном вмешательстве в выборы.

В то же время Китай отверг обвинения Трампа в попытках Пекина повлиять на выборы, а также в том, что китайская сторона якобы получила данные о десятках миллионов американских избирателей.

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«Китай всегда придерживался принципа невмешательства во внутренние дела других государств. Выборы в США являются внутренним делом Соединенных Штатов. Их результат определяется голосами американского народа. Китай никогда не вмешивался и никогда не будет вмешиваться в президентские выборы в США», — сказал в заявлении для CNN представитель посольства Китая в Вашингтоне.

Пекин и раньше неоднократно отвергал обвинения во вмешательстве в выборы и политические процессы, которые выдвигали ряд западных государств, в том числе Австралия, Канада, Великобритания и США.

К слову, Пентагон тайно прорабатывает сценарии военных действий против Кубы, в том числе с участием 101-й воздушно-десантной дивизии. Однако из-за сосредоточения основных американских ресурсов на Ближнем Востоке для противостояния с Ираном реализация подобных операций пока кажется маловероятной.

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