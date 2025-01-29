"Хотели гамбургер, а получился расстегай": Портников о якобы "американском плане" окончания войны

"Мирный план за 100 дней", который якобы есть у американцев и предусматривает завершение войны 9 мая 2025 года, является очередным вбросом, из которого "торчат российские уши".

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в интервью "Радио Свобода".

"Кто вам сказал, что этот план имеет какое-то отношение к Трампу? Ну, какой может быть американский план, заканчивающийся 9 мая. Что это за такая волшебная дата для американцев?", — заметил журналист.

По его мнению, это не только похоже, но и фактически является неудачной российской пропагандой.

"Россияне деградировали до того, что они не могут понять, что определенные части их идеологической платформы не являются общей частью видения мира. Понятно, что Путину нужно, чтобы все это закончилось, а он выглядел победителем в войне, и именно 9 мая. Но если вы хотите этот план применить к тому, что это американский, а не российский план, вы должны хотя бы сменить девятое на восьмое. Ну что-то такое сделать, чтобы не торчали эти уши российские. Это все равно как сказать, что американцы хотят 9 мая какой-то космический корабль запустить", – сказал Портников.

Журналист добавил, что такой промах можно было бы понять в советское время, когда доступ к информации был ограничен для граждан СССР.

"Потому что 9 мая – это не общий день для всех народов прогрессивного человечества. Это так было в коммунистические времена, когда советские люди считали, что их даты – это даты всего человечества, потому что жили в герметичном мире. Но мы не живем с вами в герметичном мире. Поэтому я считаю, что никакого такого плана, который можно было бы серьезно обсуждать, не существует", — подчеркнул он.

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По словам Портникова, российские пропагандисты прибегли к своим привычным методам – смешали правду и ложь, взяли какие-то предложения в медиа или мнения каких-то отставных должностных лиц и добавили собственное видение ситуации.

"Они все это превратили в тесто и выпекли такое изделие кондитерское, которое должно было напоминать гамбургер, а напоминает расстегай. Вот вам и вся российская история с этим планом. Так что я думаю, что никакого плана нет", — подытожил Виталий Портников.

Напомним, посол Украины в США Оксана Маркарова отрицала наличие 100-дневного плана прекращения войны и назвала информацию об этом российским вбросом. Дипломат объяснила, что сразу подумала об ИПСО, как только увидела дату 9 мая.

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