Хотели посадить рядом с Навальной: Зеленская отказалась присутствовать на обращении Байдена – WP

Навальная также отказалась присутствовать на выступлении Байдена, по словам ее спикера.

Первая леди Украины Елена Зеленская отказалась присутствовать на обращении президента США Джо Байдена к Конгрессу 7 марта, потому что ее хотели посадить рядом с вдовой российского оппозиционера Юлией Навальной.

Об этом сообщает The Washington Post.

Зеленская отклонила приглашение Белого дома поучаствовать в обращении о состоянии страны 7 марта, отказавшись от одного из самых достойных событий в Вашингтоне и подчеркнув сложную политику, с которой сталкивается ее разрушенная войной страна.

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Издание указывает со ссылкой на чиновников, знакомых с планированием, что в планах было посадить первую леди США Джилл Байден рядом с Зеленской и Навальной. Идея заключалась в том, что образ обеих женщин, "каждая из которых является символом сопротивления российскому президенту Владимиру Путину", станет мощным фоном для выступления Байдена на совместной сессии Конгресса.

"Но потенциальное присутствие Навальной вызвало дискомфорт у украинцев, говорят осведомленные источники в Киеве. Хотя ее покойного мужа многие прославляют как икону борьбы с коррупцией, рисковавшей жизнью, чтобы противостоять Путину, наследие Навального в Украине омрачено прошлыми заявлениями о том, что Крым, который Путин аннексировал в 2014 году, принадлежал России", – отмечается в публикации.

Официальный представитель Белого дома сказал, что решение Зеленской, вероятно, было связано с "конфликтами графиков" и передал дополнительные вопросы в офис первой леди Украины, но там не ответили на запрос о комментариях.

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Навальная также отказалась присутствовать на выступлении Байдена, по словам ее спикера Киры Ярмыш. Причиной этого она назвала усталость.

"Юлию действительно приглашали и рассматривали, но я думаю, что все забывают об обстоятельствах, на фоне которых разворачивались события. Муж Юлии умер две недели назад. Все это время она путешествовала. Сегодня первый день, когда она вообще дома. Как и любому человеку, ей нужно время, чтобы восстановиться, поэтому, хотя она очень ценит приглашение, ей нужно хотя бы немного восстановиться сейчас", – сказала пресс-секретарь Навальной.

Ожидается, что в своем выступлении 6 марта Байден будет призывать республиканцев в Палате представителей принять финансирование помощи для Украины "как можно скорее", сказал представитель Белого дома.

Напомним, ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон отклонил двухпартийный пакет помощи Украине от Сената. Теперь планируется доработать предложение и добиться консенсуса, чтобы добиться принятия решения до конца марта или в апреле.

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