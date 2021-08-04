"Хотим, чтобы чувствовали себя лучше, чем дома": Украина готова помогать беларусскому тренеру, который вчера убежал из Минска

"Хотим, чтобы чувствовали себя лучше, чем дома": Украина готова помогать беларусскому тренеру, который вчера убежал из Минска

Беларусский тренер по гандболу Яковлев вместе с семьей выехал в Украину.

Министерство иностранных дел Украины заверил в готовности помогать белорусскому тренеру гандбольной команды Константину Яковлеву. Накануне он с тремя другими спортсменами выехал в Украину из Минска, где в июне провел 15 суток под арестом.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Мы уже связались с тренером беларусской гандбольной команды "Вицязь" Константином Яковлевым. Рады приветствовать его с семьей в Украине и хотим, чтобы у нас они чувствовали себя лучше, чем дома", — написал Кулеба.

Он также заверил в готовности при необходимости оказывать необходимую помощь.

Мы уже связались с тренером белорусской гандбольной команды "Вицязь" Константином Яковлевым. Рады приветствовать его с семьей в Украине и хотим, чтобы у нас они чувствовали себя лучше, чем дома. Заверили в готовности при необходимости оказывать необходимую помощь.

https://t.co/OLhFDYCZBq — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 4, 2021

Напомним, беларусский тренер гандбольной команды "Витязь", активист Независимой ассоциации спортсменов Константин Яковлев выехал из Минска в Украине. В июне этого года гандболист отбыл 15-дневный арест после встречи с журналистом Дмитрием Руто, который как раз вышел на свободу после 15 суток в Барановичском СИЗО.

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