"Хотим, чтобы начались поставки из России": Эрдоган публично поддержал зерновой шантаж Путина

Президент Турции Реджеп Эрдоган согласился с претензиями диктатора Кремля Владимира Путина об экспорте украинского зерна.
Турецкий лидер, неоднократно предлагавший организовать встречу Путина с Зеленским, предложил возобновить поставки зерна из террористической России.
Об этом пишет Anadolu со ссылкой на заявление Эрдогана во время встречи с президентом Хорватии Зораном Милановичем.
На совместной пресс-конференции турецкий президент публично поддержал зерновой шантаж Путина. Он заявил, что украинское зерно якобы идет в "более обеспеченные страны, а не в бедные регионы".
"К сожалению, зерно, поступающее в состав зерновых партий, идет в богатые страны, а не в бедные. В то время как санкции против России продолжаются, тот факт, что поставки зерна идут в страны, вводящие эти санкции, беспокоит Путина", – заявил Эрдоган.
Кроме того, президент Турции не против того, чтобы возобновить поставки российского зерна: "Мы хотим, чтобы начались поставки зерна из России, мы ожидаем этого".
Как сообщалось, Путин хочет изменить условия зернового соглашения и обратится с этим к Эрдогану .
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