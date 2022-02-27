"Хотим мира": Зеленский объяснил, почему Минск не подходит для переговоров с РФ и где Киев готов встречаться

"Хотим мира": Зеленский объяснил, почему Минск не подходит для переговоров с РФ и где Киев готов встречаться

Зеленский отметил, что именно с белорусской стороны Россия напала на Украину в ночь на 24 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинская сторона не против переговоров с Россией ради мирного урегулирования войны в нашем государстве, но площадкой для дискуссии Минск быть не может.

Об этом он сказал в новом видеообращении 27 февраля.

"Сейчас звучит много новостей о переговорах России-Украины, которые могут закончить эту войну и вернуть мир всем нам и в них часто вспоминают ваши столицу – Минск, как платформу для переговоров. Как площадку, которую выбирали не мы и не вы, а руководство России. И сейчас снова предложение встретиться у вас", — сказал Зеленский.

В то же время, глава государства отметил, что именно с белорусской стороны 4 дня назад ушла техника, ракеты, самолеты, вертолеты, которые били в дома и жизнь.

"Это страшное дежавю, Киев атаковали в 4 утра. В 4 утра — у кого такое чувство юмора, как в 1941 году. А вы спали, белорусы, а мы проснулись. Но вы и сейчас спите, а мы от этого момента уже не ложились, потому что мы боремся За свою страну, свободу, потому что имеем на это полное право Если бы с вашей территории не было агрессивных действий, мы могли бы говорить о переговорах в Минске, когда вы были нейтральными, мы встречались, виделись. не сделали свой главный выбор.И он должен зависеть от народа Беларуси.Поэтому сейчас мы говорим не Минск, площадкой могут любые другие города.для встречи.Конечно, мы хотим мира, хотим встречаться, окончание войны.Варшава, Братислава, Стамбул, Будапешт, Баку — это все мы предложили российские стороне. И любой другой город нам подходит. В стране, с территории которой не улетают ракеты. Только так переговоры могут быть честными и могут действительно закончить войну", — пояснил Зеленский.

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