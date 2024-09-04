«Хотим организовать образовательный процесс в одну смену»: мэр Каменского Белоусов о работе школ во время войны

Украинское образование стало одной из сфер, которая больше всего пострадала он полномасштабной войны.

В преддверии 1 сентября Зеленский подчеркнул, что дети должны пойти в школы офлайн повсюду, где ситуация это позволяет. Прифронтово Каменское — один из немногих городов страны, где школы и детские сады не прекращали работу почти с начала полномасштабной войны.

« Мы активно работаем над обустройством укрытий и продолжаем процесс их усовершенствования – увеличиваем количество мест, ремонтируем, строим новые, чтобы обеспечить детей качественным образованием и обучением в заведении в одну смену», – рассказал «ФАКТАМ» мэр города Андрей Белоусов.

По его словам, он в очередной раз объехал учебные заведения города и проверил, как выполняются ремонтные работы в укрытиях.

"На этот год по плану мы выполним работы в 12 укрытиях", — сказал мэр.

По его словам, 5 укрытий – ремонтируют и совершенствуют, 3 – строится с нуля, в 4-х – увеличивают количество мест путем расширения.

Андрей Белоусов поблагодарил за поддержку Фонда Елены Зеленской, которая профинансировала ремонтные работы в укрытиях лицея № 38 и гимназии № 17 и дополнительно включила в финансирование лицей № 3 и гимназию № 25, где вскоре начнутся работы.

Также городской голова поблагодарил за поддержку города в получении субвенции из государственного бюджета на ремонт и строительство укрытий в Лицее информационных технологий №2, лицее №26, гимназии №12 и лицее №22 главе Днепропетровской ОВА Сергею Лисаку.

"За средства городского бюджета мы отремонтировали укрытие в лицее № 20, в начальной школе "Василька", гимназии № 4 и в лицее № 23", — рассказал мэр.

Относительно ближайших планов по обустройству и строительству укрытий, по словам Белоусова, будет начато строительство бомбоубежищ в гимназии №12 и лицее №22.

«Все работы идут по графику. Работаем над тем, чтобы все наши учебные заведения могли организовать образовательный процесс не в смешанном формате, а исключительно в одну смену», – добавил Белоусов.

Напомним, местные власти во время войны активно привлекают международных доноров. Европейские инвестиции развивает общину и готовится к сложному отопительному сезону.