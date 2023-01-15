"Хотит, чтобы люди страдали": военный из Израиля объяснил, почему Путин не отказывается от ракетных ударов

По мнению эксперта, Путин знает, что удары по украинским городам не приводят к желаемому результату. Однако делает неправильные выводы.

Перед началом полномасшабного вторжения диктатор Путин действительно считал, что россияне и украинцы являются "одним народом" и это его ключевая ошибка.

Такое мнение высказал военный эксперт, майор резерва Армии обороны Израиля Виктор Верцнер, передает FREEДОМ.

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"Он хочет, чтобы люди мерзли. Он хочет, чтобы люди страдали, чтобы дети находились при низкой температуре зимой. Выходит результат абсолютно обратный: народ, наоборот, сплачивается, возникают еще более радикальные антироссийские настроения в украинском обществе. То есть это работает против него… Ключевая ошибка Путина именно в том, что он действительно считает украинцев и россиян своеобразным единым народом. Но это разные народы. И менталитет совершенно разный. Украинцы гораздо более свободолюбивый народ. Этого Путин до сих пор не понял", — говорит Верцнер.

По словам эксперта, цель массированных ракетных ударов РФ по Украине ясна: Путин надеется, что украинцы не выдержат и принудят власть к переговорам. Однако эффект получается обратным.

По мнению Верцнера, Путин знает, что удары по украинским городам не приводят к желаемому результату. Однако делает неправильные выводы.

"Он считает, что уровень неудач зависит от низкого количества ударов и низкого качества ракет. Поэтому он пытается всеми силами добыть новые источники поставок этих ракет, будь то Иран или Северная Корея. Китай, вероятнее всего, ничего ему не будет поставлять. Только так он это видит. И только так он это понимает: что не идет силой, надо приложить еще больше силы. Приложит он еще больше — сила сопротивления станет еще сильнее", — уверен израильский офицер.

Напомним, российские оккупанты 14 января в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. В частности, одна из российских ракет попала в многоэтажку в Днепре.

По последним данным, число погибших возросло до 29 человек. Под завалами ищут более пропавших 40 человек.

Ранее сообщалось, что в Днепре спасли девушку, которая около 20 часов пробыла под завалами. Сейчас врачи борются за ее жизнь

Также стало известно, что в результате российской атаки по Днепру погибли две волонтеры.

Житель Днепра рассказал о первых минутах после удара. Его невесту выбросило из окна 8-го этажа вместе со стеной.

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