"Хочет сделать войну бесконечной": Зеленский отреагировал на слова Путина

По его мнению, Путин стремится сделать войну бесконечной.
Сегодняшние заявления диктатора Путина свидетельствуют, что он боится переговоров и стремится во что бы то ни стало затянуть войну.
Об этом сказал президент Владимир Зеленский, комментируя последние заявления диктатора.
"Сегодня Путин снова подтвердил, что он боится переговоров, боится сильных лидеров и делает все, чтобы затянуть войну. Каждый его шаг и все его циничные уловки направлены на то, чтобы сделать войну бесконечной", – подчеркнул глава государства.
Зеленский напомнил, что в 2014 году Россия начала гибридную войну против Украины, которую в 2022-м сделала полномасштабной.
"Сейчас мы видим, что есть возможность достичь реального мира, но именно Путин делает все, чтобы вместо мира либо продолжить убивать полномасштабно, либо получить паузу, чтобы в дальнейшем, нанося гибридные удары, готовить новое полномасштабное вторжение", – говорит президент.
Поэтому Зеленский призвал мировых лидеров учесть ошибки предыдущих лет и тех лидеров, которые уже ушли со сцены. По его мнению, "у Путина есть большие возможности, чтобы разрушать мир, но слишком малое и трусливое сердце, чтобы противостоять настоящему давлению лидеров".
"И именно поэтому мы должны действовать слаженно и решительно – все, у кого достаточно смелости, чтобы верить в мир и приближать его благодаря силе. Настоящий мир возможен, если принудить Россию к этому", – подытожил Владимир Зеленский.
Напомним, сегодня диктатор Путин заявил, что предлагал Киеву в феврале 2022-го вывести ВСУ с Донбасса в обмен на окончание войны.
Также он придумал новую причину, почему Россия не может начать мирные переговоры с Украиной.
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