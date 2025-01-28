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"Хочет сделать войну бесконечной": Зеленский отреагировал на слова Путина

"Хочет сделать войну бесконечной": Зеленский отреагировал на слова Путина

Путин сделал новое заявление о переговорах с Украиной: что ответил Зеленский / Коллаж: ТСН.ua

По его мнению, Путин стремится сделать войну бесконечной.

Сегодняшние заявления диктатора Путина свидетельствуют, что он боится переговоров и стремится во что бы то ни стало затянуть войну.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский, комментируя последние заявления диктатора.

"Сегодня Путин снова подтвердил, что он боится переговоров, боится сильных лидеров и делает все, чтобы затянуть войну. Каждый его шаг и все его циничные уловки направлены на то, чтобы сделать войну бесконечной", – подчеркнул глава государства.

Зеленский напомнил, что в 2014 году Россия начала гибридную войну против Украины, которую в 2022-м сделала полномасштабной.

"Сейчас мы видим, что есть возможность достичь реального мира, но именно Путин делает все, чтобы вместо мира либо продолжить убивать полномасштабно, либо получить паузу, чтобы в дальнейшем, нанося гибридные удары, готовить новое полномасштабное вторжение", – говорит президент.

Поэтому Зеленский призвал мировых лидеров учесть ошибки предыдущих лет и тех лидеров, которые уже ушли со сцены. По его мнению, "у Путина есть большие возможности, чтобы разрушать мир, но слишком малое и трусливое сердце, чтобы противостоять настоящему давлению лидеров".

"И именно поэтому мы должны действовать слаженно и решительно – все, у кого достаточно смелости, чтобы верить в мир и приближать его благодаря силе. Настоящий мир возможен, если принудить Россию к этому", – подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, сегодня диктатор Путин заявил, что предлагал Киеву в феврале 2022-го вывести ВСУ с Донбасса в обмен на окончание войны.

Также он придумал новую причину, почему Россия не может начать мирные переговоры с Украиной.

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