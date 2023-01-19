Хотят "подстелить себе соломки": российский оппозиционер – о новых "целях СВО"

У Путина не было конкретных целей войны в Украине – особенно после поражения в битве за Киев. Поэтому пропагандистские росСМИ и не могут объяснить россиянам, каковы цели так называемой "специальной операции".

Такое мнение озвучил российский оппозиционер, эксдепутат Госдумы РФ Илья Пономарев, передает FREEДОМ.

"Трудно знать то, чего нет. Их (целей — ред.) никогда не было, их нет и сейчас. Но если в начале "спецоперации" можно было еще сказать, что цель — создание марионеточного правительства в Киеве, по крайней мере, это какая-то осмысленная цель".. И она была. Я не могу сказать, что это очень реально, но реальнее, чем все остальное", — сказал оппозиционер.

Комментируя очередное публичное выступление российского диктатора, Пономарев отметил, что Путин снова вернулся к старому тезису о якобы "защите русскоязычного населения" Украины.

"Сейчас, мне кажется, они снова возвращаются к очень старому тезису, под которым начиналась только война в 2014-м году: вот эта самая "защита русскоязычного населения". Но это, как всегда бывает с путинской властью, все оправдание задним числом", — сказал Пономарев.

По его мнению, в Кремле знают, что пора "себе подстелить соломки, чтобы как-то выходить из всего этого кошмара и ужаса". А потому хотят подать россиянам цель, которая наиболее расплывчата.

"Потому что поставить эту галочку — "мы защитили интересы русскоязычного населения", можно фактически как угодно. Любая декларация, условно говоря, со стороны Украины о том, что мы будем учитывать интересы русскоязычного меньшинства, уже можно как-то публично в прессе, на телевидении сказать: вот видите, мы не зря боролись, мы боролись, и мы победили", — подытожил политик.

Напомним, что путинский режим до сих пор не может объяснить простым россиянам, какие цели так называемой "спецоперации" в Украине. Термины "денацификация" и "демилитаризация", провозглашаемые диктатором в начале агрессии оказались непонятными для большинства жителей РФ.

Цели "СВО" постоянно менялись — от "денацификации и демилитаризации Украины" до "защиты РФ и так называемых "ЛДНР".

По мнению аналитиков американского Института изучения войны, говоря о разных целях в Украине Путин пытается запутать Запад.

Российский публицист и социолог Андрей Пионтковский считает, что Путин пытается выдать поражение в войне с Украиной за победу, чтобы продать ее россиянам.

Читайте также: