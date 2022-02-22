"Хотят подвесить нас на другой крючок": Климкин объяснил разницу между аншлюсом Австрии и ситуацией с ОРДЛО

"Хотят подвесить нас на другой крючок": Климкин объяснил разницу между аншлюсом Австрии и ситуацией с ОРДЛО

Путин стал думать о будущем, о своем наследии.

Бывший глава МСЗ Украины Павел Климкин объяснил, чем ситуация с признанием ОРДЛО Россией отличается от ситуации с аншлюсом Австрии – присоединением к нацистской Германии в 1938 году.

Об этом Климкин сказал 22 февраля в эфире 1+1 в ходе совместного марафона ток-шоу "Право на владу" и программы "Твій вечір".

"Австрию просто проглотили. Там была совсем другая идея. Австрия – это "Крым". С точки зрения международного права, это аншлюс, это классика. А здесь они хотят подвесить нас на другой крючок", – сказал эксминистр.

"Путин понял, что его "Минск" никогда не сработает и что ему никто больше не поможет. Путин начал думать о будущем, о своем наследии. Патрушев за него сказал: "Мы торгуемся только с американцем. Все остальные, извините, нам пофиг". А о чем? О наследии, сферах влияния и Украине", – пояснил Климкин.