"Хотят себе доказывать, что они – крутые пацаны": Подоляк прокомментировал ход переговоров с Россией и ее ультиматумы

"Хотят себе доказывать, что они – крутые пацаны": Подоляк прокомментировал ход переговоров с Россией и ее ультиматумы

Украинская и российская стороны проводят ситуативные разговоры в рамках мирных переговоров. Однако существует договоренность публично об этих переговорах не говорить, пока не будет каких-либо согласованных позиций.

Так советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление от 22 апреля представителя российской стороны Владимира Мединского о продолжении переговоров с украинской стороной, в частности, Давидом Арахамией.

Свой комментарий Подоляк выразил в эфире телемарафона "Єдині новини".

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"Мы договорились, что пока не будет каких-то согласованных позиций, публично мы не говорим о ситуативных разговорах. Второе – у нас постоянно идут дебаты с точки зрения договора о гарантиях безопасности, которые есть на уровне переговорной группы", – сказал он.

Советник главы ОП также ответил на вопросы телеведущих о том, изменилась ли ультимативная тональность российских переговорщиков.

"Ультимативно, я думаю, что Российская Федерация уже давно понимает, что ультимативно разговаривать с Украиной в принципе невозможно", – сказал Подоляк.

Он также подчеркнул, что Украина "была единственной страной, на которую категорически было запрещено Российской Федерации нападать".

"Она могла бы напасть на любую другую страну и вероятно там получила бы какие-нибудь ситуативные успехи. А на Украину – она будет получать только ситуативные поражения. Поэтому ультимативные форматы они могут оставить там уже в прошлом", – сказал советник главы президентского офиса.

Он добавил, что россияне постоянно устами разных своих чиновников ставят Украине какие-то ультиматумы. Однако все это они используют, прежде всего, для внутренней пропаганды.

"То есть они хотят сами себе доказывать, что они – крутые пацаны. Ну, пусть себе ставят эти ультиматумы, пусть себе там по ним работают и так далее. Украина за 58 дней доказала, что ультиматумы неприемлемы для нас, и докажет еще столько, сколько нам будет нужно", – подчеркнул Подоляк.

Напомним, 21 апреля Зеленский заявил, что вера в результативность переговоров с Россией с каждым днем теряется.

Добавим, что 22 апреля в РФ заявили, что во время второй фазы войны государство планирует полностью захватить Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

Олег Жданов дал оценку ситуации в Мариуполе и объяснил, что означают планы России на вторую фазу войны

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