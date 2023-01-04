Хотят воевать под Берлином: Данилов резко прокомментировал позицию Шольца по передаче танков

Данилов успокоил Шольца не ждать, "когда немцы будут воевали под Берлином и под Штудгартом с россиянами".

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал продолжающуюся в Германии дискуссию о возможности передачи Украине танков Leopard.

Об этом он сказал в эфире общенационального телемарафона.

"Если господин Шольц хочет, чтобы немцы воевали под Берлином и под Штудгартом на немецких танках с россиянами — то он может и дальше продолжать эту игру, проводить социологические исследования там, нужно ли нам давать танки или не нужно", — сказал секретарь СНБО.

Данилов подчеркнул, что сейчас перед Европой стоят огромные вызовы из-за российской агрессии. По его словам, остальные западные партнеры активизируют поддержку Украины.

"Вызовы для Европы – огромные. Те страны, которые это понимают – нам помогают на 150%. Те страны, которые начинают потихоньку прозревать, что этим нужно заниматься, они тоже начали двигаться", – подытожил секретарь СНБО.

Почему Германия не дает Украине танки

Ранее в Германии заявили, что не планируют самостоятельно действовать по отправке танков Leopard в Украину, поскольку это делается в координации с другими партнерами по НАТО. Канцлер Олаф Шольц аргументирует это решение "политикой предосторожности".

Тем временем глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман подтвердила, что США поддержат передачу Украине немецких танков Leopard 2.