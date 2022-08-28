Враг продолжает распространять лживые заявления.
Центр противодействия информации пишет, что в течение 27.08.2022 кафиры распространили:
- Дезинформацию
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия «категорически отвергает навязываемый коллективным Западом неоколониальный «строй», предусматривающий расистский раздел мира на группу «исключительных», имеющих индульгенцию на какие-либо действия, и другие страны, обязанные … обслуживать его интересы».
- Манипуляцию
Заместитель председателя делегации РФ Андрей Белоусов на конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) заявил: «конференция стала заложником тех, кто… отравлял дискуссии своими… лживыми заявлениями по Украине, чем сделали все, чтобы не допустить конструктивной работы».
- Манипуляцию
Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил: «как показывают результаты социсследований… на Донбассе войти в состав России хотят 91-92% опрошенных, а в Херсонской и Запорожской областях – около 75-77%… решение примут жители этой земли, и России с уважением отнесется [к нему]».
Напомним, Беларусь уничтожила крупнейшее польское военное кладбище.
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