Христя Фриланд получила должность в Офисе Зеленского: детали решения

Владимир Зеленский и Христя Фриланд / © Владимир Зеленский

Реклама

Дополнено новыми материалами

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшую канадскую чиновницу Христю Фриланд советником по вопросам экономического развития.

Об этом глава государства сообщил в Сети.

«Сегодня назначил Христю Фриланд советником по вопросам экономического развития. Христя профессионально владеет именно такими вопросами и имеет значительный опыт привлечения инвестиций и проведения экономических трансформаций», — указано в заявлении Зеленского.

Реклама

Президент объяснил, что на сегодня Украине нужно укреплять внутреннюю стойкость — ради восстановления страны, если дипломатия сработает как можно быстрее, и ради укрепления обороны, если из-за промедления партнеров придется дольше работать для окончания войны.

Биография Христи Фриланд

Христя Фриланд — канадская писательница, журналистка и политик украинского происхождения. Родилась 2 августа 1968 года в городе Пис-Ривер в провинции Альберта. С 20 ноября 2019 года она занимала должность заместителя премьер-министра Канады, а с 18 августа 2020-го по 16 декабря 2024 года возглавляла Министерство финансов страны.

26 июля 2013 года Фриланд завершила журналистскую карьеру, объявив о намерении баллотироваться на довыборах в парламент Канады от Либеральной партии. 25 ноября получила мандат депутата.

В ноябре 2015 года Фриланд назначили министром международной торговли Канады, а в январе 2017 года она возглавила Министерство иностранных дел. В ноябре 2019 года политик стала заместителем премьер-министра и министром межправительственных дел, а 18 августа 2020 года — министром финансов Канады.

Реклама

16 декабря 2024 года Фриланд подала в отставку с должности главы Минфина, объяснив решение разногласиями с политикой премьер-министра на фоне угрозы тарифной войны со стороны новой администрации президента США Дональда Трампа.

В сентябре 2025 года она была назначена специальным представителем Канады по вопросам восстановления Украины. Впрочем, уже в ноябре того же года стало известно, что Фриланд оставляет эту должность, чтобы возглавить фонд имени Сесиля Родса, который предоставляет стипендии для учебы в Оксфордском университете.

Поддержка Украины

В 2018 году Фриланд публично призвала к освобождению украинского режиссера и политического заключенного России Олега Сенцова.

Она неоднократно посещала Украину как представитель Либеральной партии Канады. Во время одного из визитов Фриланд обедала с главным раввином Киева, встречалась с лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым, а также с Виталием Кличко и Петром Порошенко, который впоследствии был избран президентом Украины в мае 2014 года.

Реклама

Фриланд входит в перечень тринадцати граждан Канады, которым в марте 2014 года был запрещен въезд в Россию в рамках санкций, введенных президентом РФ Владимиром Путиным.

23 августа 2022 года она была награждена Орденом княгини Ольги I степени. Награда вручена за весомые личные заслуги в развитии межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за значительный вклад в популяризацию украинского государства в мире.

К слову, 5 января Зеленский также назначил Сергея Кислицу первым заместителем руководителя Офиса президента Кирилла Буданова. На новой должности он будет заниматься коммуникацией с партнерами, развитием двусторонних отношений и синхронизацией работы ОП с МИД. Кислица также продолжит участие в переговорном процессе.