- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 251
- Время на прочтение
- 2 мин
Хромая походка выдала ужасный диагноз: Путин вызвал новые подозрения относительно состояния своего здоровья
Странное поведение Путина сняли на видео.
Президент России Владимир Путин хромал во время встречи президентом США Дональдом Трампом. Глава Кремля также на мгновение остановился, спускаясь по лестнице своего самолета.
Слухи о его здоровье ходят годами, пишет Express.co.
Этот момент произошел накануне их важных переговоров на Аляске по поводу работы над мирным планом в Украине. 72-летний Путин, казалось, слегка поморщился, идя красной дорожкой на встречу с Трампом, где они обменялись поздравлениями и рукопожатиями.
В Сети появились предположения о том, что Путин может бороться с раком, болезнью Паркинсона или другими серьезными заболеваниями. Наблюдатели указывают на его опухшее лицо, дрожь рук и скованность движений, как признаки возможного упадка.
В то же время Кремль отрицает все подобные заявления, а западная разведка утверждает, что этому нет никаких доказательств.
Тем не менее, в 2022 году на Telegram-канале General SVR появилась история, в которой утверждалось, что Путина заставляли оставаться в одном положении в течение длительного времени во время длительных встреч, опираясь на стол, сидя на подушке после перенесенной проктологической операции. В отчете утверждалось, что ему нужно было «специальное белье, которое задерживает жидкости и запахи».
В прошлом году странные кадры, на которых дергались ноги Путина во время выступления с трибуны, были названы еще одним доказательством его плохого здоровья.
Напомним, у Путина спросили, когда он перестанет убивать гражданских в Украине. В ответ он только улыбнулся.