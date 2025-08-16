Хромая походка выдала ужасный диагноз: Путин вызвал новые подозрения относительно состояния своего здоровья

Владимир Путин / © ТСН

Реклама

Президент России Владимир Путин хромал во время встречи президентом США Дональдом Трампом. Глава Кремля также на мгновение остановился, спускаясь по лестнице своего самолета.

Слухи о его здоровье ходят годами, пишет Express.co.

Этот момент произошел накануне их важных переговоров на Аляске по поводу работы над мирным планом в Украине. 72-летний Путин, казалось, слегка поморщился, идя красной дорожкой на встречу с Трампом, где они обменялись поздравлениями и рукопожатиями.

Реклама

Владимир Путин и Дональд Трамп / © politico.com

В Сети появились предположения о том, что Путин может бороться с раком, болезнью Паркинсона или другими серьезными заболеваниями. Наблюдатели указывают на его опухшее лицо, дрожь рук и скованность движений, как признаки возможного упадка.

В то же время Кремль отрицает все подобные заявления, а западная разведка утверждает, что этому нет никаких доказательств.

Владимир Путин и Дональд Трамп

Тем не менее, в 2022 году на Telegram-канале General SVR появилась история, в которой утверждалось, что Путина заставляли оставаться в одном положении в течение длительного времени во время длительных встреч, опираясь на стол, сидя на подушке после перенесенной проктологической операции. В отчете утверждалось, что ему нужно было «специальное белье, которое задерживает жидкости и запахи».

В прошлом году странные кадры, на которых дергались ноги Путина во время выступления с трибуны, были названы еще одним доказательством его плохого здоровья.

Реклама

Напомним, у Путина спросили, когда он перестанет убивать гражданских в Украине. В ответ он только улыбнулся.