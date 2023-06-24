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Хрупкая диктатура Путина упала — Буданов

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
6896
Время на прочтение
1 мин
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Хрупкая диктатура Путина упала — Буданов

Случилось то, о чем мы говорили в течение длительного времени – Буданов / Фото: скриншот с видео

Россияне начали грызть друг друга за власть и деньги.

Пригожин угрожает "уходить походом" на Москву. Шойгу, по его словам, скрылся из Ростова, чтобы не стать жертвой в расправе.

Об этом в сообщении в Telegram-канале написал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

«Случилось то, о чем мы говорили в течение длительного времени. Устойчивость и мужество украинской нации, несмотря на недостаточную помощь западных партнеров, помогли пережить самые сложные дни российской агрессии», — отметил Буданов.

«А теперь слово за нашими подготовленными штурмовыми бригадами, которые на плечах захватчиков освободят Украину и те территории, которые захотят быть в составе могущественной, непобедимой и славной нашей страны. Слава Украине!», – резюмировал разведчик.

Напомним, что у российского диктатора Владимира Путина отреагировали на ситуацию по заявлениям предводителя ППК "Вагнер" Евгения Пригожина, обвинившего российских военных в нанесении ракетного удара по "вагнеровцам".

Также сообщается, что ФСБ возбудила дело о призыве к вооруженному мятежу после заявлений Пригожина.

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Дата публикации
Просмотры
6896
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