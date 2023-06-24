Хрупкая диктатура Путина упала — Буданов

Россияне начали грызть друг друга за власть и деньги.
Пригожин угрожает "уходить походом" на Москву. Шойгу, по его словам, скрылся из Ростова, чтобы не стать жертвой в расправе.
Об этом в сообщении в Telegram-канале написал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
«Случилось то, о чем мы говорили в течение длительного времени. Устойчивость и мужество украинской нации, несмотря на недостаточную помощь западных партнеров, помогли пережить самые сложные дни российской агрессии», — отметил Буданов.
«А теперь слово за нашими подготовленными штурмовыми бригадами, которые на плечах захватчиков освободят Украину и те территории, которые захотят быть в составе могущественной, непобедимой и славной нашей страны. Слава Украине!», – резюмировал разведчик.
Напомним, что у российского диктатора Владимира Путина отреагировали на ситуацию по заявлениям предводителя ППК "Вагнер" Евгения Пригожина, обвинившего российских военных в нанесении ракетного удара по "вагнеровцам".
Также сообщается, что ФСБ возбудила дело о призыве к вооруженному мятежу после заявлений Пригожина.
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